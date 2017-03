Creció 12,5% la cantidad de argentinos que viajaron al exterior en enero

La cifra es en comparación con el mismo mes de 2016. En tanto, el ingreso de extranjeros al país en el mismo menos registró un leve incremento de 1,8%.



Según informó hoy el INDEC, en el mes de enero de 2017 se estimó un total de 232,3 mil llegadas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery de turistas no residentes, cifra que representó un incremento interanual de 1,8%.



Mientas que las salidas al exterior de turistas residentes alcanzaron 325,9 mil, lo que significó un aumento de 12,5% con respecto al mismo mes del año anterior.



El saldo de los turistas internacionales resultó negativo en 93,6 mil, como consecuencia de la diferencia entre el flujo de llegadas de turistas no residentes y las salidas al exterior de turistas residentes.



Los turistas no residentes arribados al Aeropuerto de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery provinieron principalmente de Europa, 29,7%, y Brasil, 18,8%.

La estadía promedio de los turistas no residentes fue 16,2 noches. La mayor estadía promedio se observó en los turistas residentes en Europa, 22,7 noches, seguida por Bolivia, 18,1 noches y países de Resto de América, 16,8 noches. Las pernoctaciones de los turistas no residentes sumaron 3.768,0 miles de noches, 1,9% menor con respecto a enero de 2016.



Los turistas residentes partieron del Aeropuerto de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery principalmente con destino a Brasil, 28,9%, y países de Resto de América, 19,2%.



La estadía promedio de los turistas residentes fue 15,1 noches, 0,2% superior respecto a enero 2016. Europa y Bolivia tuvieron la mayor estadía promedio, 24,6 y 18,6 noches, respectivamente. Las pernoctaciones sumaron 4.918,5 miles de noches, 12,7% mayor que el mismo período del año anterior.

Cronista Comercial.