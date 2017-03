Foto: Conflicto en aceitera de Gualeguaychú: Huelga por tiempo indeterminado Crédito: El Argentino

La empresa Entre Ríos Crushing volvió a despedir a los trabajadores que habían dejado cesante en el mes de enero. En aquella oportunidad fueron 17 operarios despedidos, de los cuales tres de ellos se acogieron al retiro voluntario que la aceitera había ofrecido a la totalidad del plantel laboral.



Esta medida tomada por la patronal volvió a ocasionar un paro por tiempo indeterminado por parte del Sindicato de Aceiteros, lo que coloca en una situación complicada a la empresa, al estar a un mes de que se comience a levantar la cosecha de soja, en la que se necesitará tener la fábrica funcionando a pleno para comenzar la elaboración de la harina y el aceite de la oleaginosa.



En tanto el Sindicato denunció "la falta de seguridad laboral que hay en el complejo industrial, que en los últimos siete años ocasionó el fallecimiento de dos personas por siniestros laborales, además de varios lesionados".



El delegado de base de los Aceiteros, Diego Leiva recordó que "desde la gerencia nos comunicaron que necesitaban reducir en 30 trabajadores el plantel laboral y sabemos bien que esto no termina con 14 despidos, pueden llegar a producirse más. Por otro lado estamos a poco de comenzar la cosecha de soja y todavía no nos hemos sentado a conversar con la patronal para que nos expliquen cómo vamos a trabajar con tan poco personal. La realidad de todo esto es la de sacar a los compañeros afiliados y tomar contratados para poder hacer los que se les antoje, nosotros estamos aquí para defender los derechos de los trabajadores".



"Esta es una huelga pacifica, no estamos bloqueando el acceso a la planta y vamos a volver al trabajo con los 14 compañeros despedidos adentro", remarcó Leiva a El Argentino.