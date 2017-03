Cabrera: "Esperábamos que los precios de contado bajaran más de lo que bajaron"

El Gobierno reconoció que el plan Precios Transparentes, que eliminó las cuotas sin interés para permitir una baja en los pagos en efectivo, tuvo un impacto menor al esperado y lo vinculó a cuestiones "psicológicas", ya que -a su juicio- "se rompió la magia y el autoengaño" de que no se cobraba interés en el financiamiento.



"Esperábamos que los precios de contado bajaran más de lo que bajaron", reconoció el ministro de Producción, Francisco Cabrera, al ser consultado en el programa de Jorge Lanata, de radio Mitre, sobre cuál había sido el impacto de la medida anunciada por la administración de Mauricio Macri. Semanas atrás, la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) difundió su informe mensual, con una caída de las ventas minoristas del 4,1 por ciento. Entre otras causas, la entidad mercantil, apuntó al impacto de Precios Transparentes.



En ese contexto, el funcionario afirmó que el impacto de Precios Transparentes, que se esperaba que provocaran una fuerte baja en los valores de venta al público de los productos y bienes durables, "fue 50 y 50".



"Es como un tema psicológico, como que se rompió la magia: todo el mundo sabía que le estaban cobrando interés en las cuotas pero se querían autoengañar, querían pensar que no le estaban cobrando", consideró el funcionario. Y reconoció que en la primera semana de vigencia del programa, "hubo caída del consumo", mientras que la segunda también "hubo caída de las ventas financiadas".





Precios Transparentes se puso en marcha, según el ministro de la Producción, porque los comerciantes minoristas decían que "las cuotas sin interés no eran sin interés, sino que tenían un interés caro". "Para poder decir que se vendían en 12 cuotas sin interés el precio de contado tenía que ser más alto que el real. Las tarjetas de crédito, en particular una tarjeta de crédito que tiene el 80% del mercado (Visa), le exigía a los comercios que no pudieran mostrar otro precio de contado más que ese", señaló.



Cabrera advirtió que "los comercios nos decían nosotros querríamos poder mostrar un precio de contado mejor, porque el 50 por ciento de las ventas es sin tarjeta de crédito y a los que estamos castigando es a los de menores ingresos". Sin embargo, advirtió que la baja en los precios de contado que esperaban no ocurrió. "El programa Ahora 12, que viene de la época del kirchnerismo subió, la tendencia empezó a cambiar. Ahora aparecieron cincuenta cuotas, que es algo positivo y que nunca podían haber aparecido con la forma anterior, porque había que subir el precio al doble".



Los datos de CAME advierten sobre una caída del 4,1% de las ventas en febrero, entre otros motivos, por el impacto de Precios Transparentes.



"El mercado se va a ir acomodando a ser un país normal. Antes se decía que las cuotas no tienen interés y le están cobrando 47 por ciento en el precio", insistió. De todos modos, el ministro aclaró que el objetivo es fortalecer el mercado para que "haya precios más bajos, donde sea transparente y donde los bancos compitan entre sí para bajar el precio del crédito".

Fuente: Clarín.