El IVA "no va a subir", afirmó el ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne repasó las metas del Gobierno en materia económica: "El plan es convertir a la Argentina en un país normal, que crezca, que ese crecimiento nos ayude a erradicar la pobreza y a convertirse en un país desarrollado. En lo fiscal recibimos un déficit muy grande donde todos los años el gasto público crecía por encima de la inflación. Se iba agrandando el tamaño del estado y había que financiarlo creando nuevos impuestos o emitiendo dinero que generaba inflación. El 2016 el gasto creció al mismo ritmo que la inflación, eso va a permitir con el correr del tiempo que bajando el déficit ir bajando los impuestos".



Al respecto, admitió que "tienen que seguir pasando varios meses para que se sienta la recuperación" y graficó: "Íbamos marcha atrás, pusimos punto muerto, primera y vamos a pasar a segunda".



Una de las medidas que destacó el ministro fueron los créditos hipotecarios: "Si uno mira los diarios ve anuncios a página entera de bancos privados ofreciendo créditos hipotecarios a largo plazo, a 15-20 años, a tasas interés reales del 7%. La cuota es un tercio en valor de lo que había dos años atrás cuando había que tomar préstamos al 20-30% en pesos. La cantidad de préstamos hipotecarios crecen y a fin de año vamos a ver un volumen enorme".



Sobre esto, contó cómo beneficiará a muchas familias: "El principal enemigo de la compra de electrodomésticos es la aparición del crédito hipotecario porque muchas familias que no llegaban al préstamo utilizaban lo que le quedaba del mes o ahorros para comprar un electrodoméstico para salvarlo de la inflación. Ahora van a poder volver a ahorrar en ladrillo".



Dujovne también ratificó la intención de que bajen algunos impuestos. Precisamente, se refirió a los Ingresos Brutos y al impuesto al cheque: "Queremos pedir que se congelen las alícuotas de Ingresos Brutos, que no se creen más nuevos impuestos en las provincias. Por empezar queremos que dejen de subir, después vamos a discutir cómo bajan porque tenemos que encontrar fuentes de financiamiento alternativas".



Sobre el segundo gravamen, explicó: "Pensamos que en el tiempo tiene que ir bajando. La ley pyme, que es una ley importantísima y no tan conocida, le permite a las pequeñas y medianas empresas tomarlo a cuenta de otros impuestos, como ganancias, y para el resto queremos ir bajándolo. Lo vamos a plasmar en la reforma impositiva que vamos a mandar al congreso en 2018?.



Asimismo, se encargó de desmentir que se estaba analizando subir el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), una versión que trascendió en los últimos días. "No va a subir", sentenció el funcionario.

El ministro defendió el crecimiento en ambas áreas pero se mostró aún más optimista para el futuro: "El salario cayó menos del 6% en 2016 pero pensamos que va a haber una recuperación importante en el salario real. No es el único factor que empuja el consumo. Los salarios reales se recuperan por la baja de la inflación y por el otro lado va a ser un año de crecimiento en el empleo. La masa salarial va a crecer".



Entrevistado por María Laura Santillán en Radio Nacional detalló dos factores más que favorecen el consumo: "Las prestaciones sociales que tienen un crecimiento enorme, en parte por el pago de la reparación histórica de los jubilados y el ajuste de las jubilaciones que es por encima de la inflación. Y también porque el crédito al consumo está creciendo por encima de la inflación".



Tarifas



Dujovne recordó que luego del aumento de la energía habrá "una actualización de gas" que "no está definido cuánto va a ser" pero aclaró que "será una parte menor respecto al año anterior". También adelantó que "va a haber algún retoque" en el transporte.



Sobre los subsidios destinados a estas áreas, expresó: "Se mueven inversamente proporcional a lo que suben las tarifas. Lo financian o los consumidores o el Gobierno que es indirectamente los consumidores a través de otras cosas pero de alguna manera alguien está pagando por el servicio. Cuando asumió Macri las facturas de los usuarios cubría el 9% del costo de la electricidad que consumimos, el año pasado al 30% y esta año al 48% el resto lo financia el Gobierno".