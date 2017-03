El dólar aumentó nueve centavos a $ 15,90, su máximo en dos semanas

La percepción de los inversores de que el billete minorista "está barato" se traduce por estos días en un mayor apetito por la divisa, que este miércoles aumentó otros nueve centavos para cerrar a $ 15,90.



La moneda minorista, que en dos jornadas registró un incremento de 16 centavos, alcanzó su mayor valor en dos semanas, tras tocar un mínimo de $ 15,72 el jueves pasado. "La demanda se mantuvo muy activa y justificó la nueva suba del tipo de cambio", resaltó un operador.



La suba del billete oficial se dio pese a que el Banco Central decidiera mantener su tasa de política monetaria en el 24,75% anual por decimocuarta semana consecutiva con el objetivo de hacer frente a un repunte de la inflación durante febrero (para privados se ubicó por encima del 2%).



La tendencia alcista se mantuvo también en el mercado mayorista, en el cual la divisa de EE.UU ascendió cinco centavos a $ 15,67, lo que representa su nivel más alto desde el 20 de febrero pasado.



De esta forma, el dólar que se opera entre bancos acumula un alza de 24 centavos desde el viernes pasado, de la mano de una sostenida demanda que se ha venido intensificando a partir de la percepción de los inversores de que la divisa podría haber tocado un piso (de $ 15,43 la semana pasada).



Puntualmente en esta rueda, según operadores, la demanda de los bancos por la divisa fue para cubrir posiciones tras obtener liquidez al tomar las ganancias de la venta de bonos en pesos a tasa fija (Bontes), que tuvo una rentabilidad importante en el último tiempo.



Por el lado de la oferta, en tanto, "la exportación cerealera volvió a liquidar ante la suba del tipo de cambio, no esperada en esta magnitud, (dada las condiciones macroeconómicas)", indicó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios. Los agrodólares "aparecieron en los últimos tramos del mercado, cuando el valor de la divisa registraba una suba de siete centavos, con los bancos demandando dólares para cubrir sus operaciones", acotó.



Pese a esto, el volumen total operado en el mercado de cambios cedió un 26% hasta los u$s 315 millones.



En el mercado deslizan que la recuperación del tipo de cambio observada en estos días pareciera "anticipar que la corrección esperada de los precios todavía no finalizó", teniendo en cuenta que aún estamos lejos del máximo histórico de $ 16,115 alcanzado a principios de año.



Pero más allá de los factores domésticos, la casi segura suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU la próxima semana contribuye a la apreciación del dólar frente a las divisas del mundo. Por ejemplo, en Brasil el real cedía un 1,3%; en México, el peso bajaba un 0,9%; y en Chile, la moneda local perdía un 0,5%.



En el mercado de futuros del ROFEX - donde se operaron u$s 250 millones -, el precio de los plazos subió en promedio cinco centavos, con la particularidad de que el 60% del total fue en "roll-over" de marzo ($ 15,79) a abril a ($ 16,00), con una tasa implícita de 16,18% TNA. El plazo más largo operado fue noviembre, que avanzó a $ 17,55, con una tasa implícita de 16,70% TNA.



En el mercado informal, en tanto, el blue cayó siete centavos a $ 16,02, por lo que la brecha cambiaria cayó por debajo del 1% (al 0,7%), y se convirtió en la más estrecha en casi tres meses. Asimismo, el "contado con liqui" ascendió cinco centavos a $ 15,69 y el dólar "Bolsa" avanzó nueve centavos a $ 15,68.



Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 34 millones hasta los u$s 51.491 millones, su máximo de más de cinco años.