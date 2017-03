Santa Fe descartó la posibilidad de endeudarse para pagar sueldos

"Creemos conveniente buscar financiamiento para obras, pero no para gastos corrientes como pagar sueldos porque eso no es sostenible en el tiempo", aseveró hoy el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione.



En declaraciones a Radio2-Rosario, el funcionario socialista se mostró expectante respecto de llegar en los próximos días a un acuerdo con los docentes y los empleados estatales.



"La mejor propuesta es un incremento que sea alto pero que se pueda cumplir. Hay buen diálogo; hasta ahora no se solucionó el conflicto pero estamos a la expectativa de que podamos hacerlo pronto", manifestó.



En esa línea vinculada al estado de las finanzas de Santa Fe, señaló, "que la situación financiera de la provincia es buena". "La deuda que tiene la provincia no supera los 6 mil millones de pesos", dijo y en cambio mencionó al gobierno nacional como el mayor deudor que tiene Santa Fe. "Tenemos un deudor muy grande que es el gobierno nacional. Esa deuda -por coparticipación- está en los 23 mil millones de pesos sin actualizar y para dar una idea, ése es el monto de inversión en gasto de capital de todo el presupuesto 2017", explicó. "A valores actualizados, esa deuda podría llegar a los 40 mil millones de pesos", completó el funcionario del gobierno que encabeza, Miguel Lifschitz.