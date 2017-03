Vaca Muerta: precios mínimos a productoras de gas para acelerar inversiones

El programa tiene un horizonte de cuatro años y garantiza precios mínimos en una escala decreciente; de 7,5 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica) para 2018; u$s 7 para el año siguiente; 6,5 para 2020; y u$s 6 para el año calendario 2021.



Las empresas que ya participan del "Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida" (Plan Gas II, vigente desde 2013) también podrán adherir al nuevo programa, y recibirán desde este año un precio mínimo de u$s 7,5 por millón de BTU.



La medida destaca la necesidad de "precisar un horizonte de precios previsibles", para promover el incremento de las inversiones y la producción de hidrocarburos proveniente de dichos reservorios.



A los efectos de "hacer más eficiente el cobro de los incentivos previstos", el programa contempla que las compañías productoras se beneficien de un mecanismo de compensación provisorio (anticipado) sujeto a ajustes posteriores.



Las empresas interesadas en adherirse deberán presentar un listado de las concesiones a incluir, la aprobación provincial correspondiente, la proyección mensual de la producción y del precio efectivo del gas durante la vigencia del programa.



Las compensaciones previstas -según la resolución 46 de la cartera publicada hoy en el Boletín Oficial- se abonarán en un 88% a las empresas incluidas en el programa, y en un 12% a la provincia correspondiente a cada concesión.



El Ministerio de Energía y Minería recordó que, mediante el diálogo con los sindicatos y empresas de la industria, "se acordaron sendas adendas a los convenios colectivos de trabajo de trabajadores petroleros y jerárquicos, con el fin de atender las particulares características de la explotación de gas natural proveniente de reservorios no convencionales".



Tales yacimientos, resalta la resolución, "están caracterizados por la presencia de areniscas o arcillas muy compactadas de baja permeabilidad y porosidad, que impiden que el fluido migre naturalmente y por lo cual la producción comercial resulta posible únicamente mediante utilización de tecnologías de avanzada".



La resolución firmada por el ministro Juan José Aranguren señala que el gobierno de Neuquén manifestó su voluntad de no aumentar la carga tributaria a la actividad y mejorar la infraestructura logística, con la colaboración del Estado nacional.



Las empresas productoras de hidrocarburos, a su vez, se comprometieron a aumentar las inversiones para desarrollar los recursos de shale gas de la cuenca.



En forma semestral, la Autoridad de Aplicación Provincial efectuará el control y certificación de inversiones previstas en el plan de inversión, e informará a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos sobre las concesiones incluidas que deban ser dadas de baja del programa.