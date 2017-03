Gobierno dice que "exportadores quieren dólar más alto" pero no se lo pueden dar

El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, aseguró que si bien en el país "hay problemas", la solución "no pasa por modificar solamente el tipo de cambio". Desde Mendoza, el funcionario nacional hizo referencia al dólar y a cómo impacta en las producciones agropecuarias.



En esa línea, indicó que "el dólar impacta en todo, en la sociedad completa. Por supuesto que los que son netamente exportadores querrían un dólar de un valor muchísimo más alto, pero nosotros tenemos que entender que representamos a toda la sociedad".



Además, resaltó que "la competitividad la tenemos que buscar no solamente por tipo de cambio sino por eficiencia en el trabajo, por eficiencia en la sanidad, por disminución de la presión impositiva" y ponderó en ese sentido que el gobierno nacional "ha bajado la presión impositiva para todos".



"Porque hay leyes Pymes que bajan los impuestos; porque ha sancionado una ley de impuesto a las ganancias modificando las tablas y subiendo el mínimo no imponible; bajando las retenciones a las economías agropecuarias. Entonces, nosotros queremos ser cautos. Sabemos que hay problemas pero entendemos que la solución no pasa por modificar solamente el tipo de cambio", subrayó.



Por otra parte, afirmó que va apoyar y defender la Ley que permite la promoción del vino argentino en todo el país y en el exterior porque su área es el órgano de aplicación. "Yo tengo una Ley que dice que soy quien debe promocionar el vino argentino como bebida nacional. Yo tengo que cumplir la Ley", expresó el funcionario.



En relación a la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas impulsada por la ciudad de Buenos Aires, medida que es resistida por Mendoza y San Juan porque creen que afectaría al vino, Buryaile sostuvo que "por supuesto que todos propendemos a un consumo de alcohol responsable" pero "la vitivinicultura es una industria emblemática en Argentina y en el mundo y lo que queremos es que funcione".



En otro orden, el Ministro de Agroindustria hizo referencia a la actualidad del sector vitivinícola y expresó que si bien siempre hay reclamos, hoy la foto no es igual a la del 2015.



"Todos queremos estar mejor, todos queremos que nos vaya mejor. Si me preguntan cómo encuentro el ánimo yo, y esta es una apreciación muy personal, hoy es distinto que el año pasado. El año pasado teníamos excedentes vínicos, problemas de precios, emergencia climática, tuvimos varias cosas el año pasado. Hoy la película dice que todavía hay problemas pero la foto del día no es igual a la del año pasado", manifestó.