Las ventas minoristas cayeron 4,1% en febrero

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas finalizaron febrero con una caída de 4,1% frente a igual mes del año pasado. Con ese resultado, las ventas acumulan una baja promedio anual de 3,3% en el primer bimestre de 2017.



En el segundo mes del año el consumo minorista se mantuvo sin repuntar y en cierta forma se vio algo afectado por la complejidad inicial que generó el programa Precios Transparentes, que por algunos días llevó a reducir las compras en cuotas.



Todos los rubros vieron caer sus ventas, en un mercado que, además de los problemas de poder adquisitivo que vienen arrastrando las familias, mantiene expectativas inciertas hacia adelante. Esto ocasiona alguna inquietud por la información de los despidos que se dan en determinados sectores de la economía.



El fin de las cuotas sin interés en un contexto donde no se vieron tampoco rebajas de precios significativas, fue otro factor que incidió en la tendencia de febrero. A su vez, siguió restando consumo la competencia que ofrecen países vecinos como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, donde los valores son más convenientes y muchas familias cruzan constantemente a realizar sus compras. Si bien ese efecto se siente en todo el país, es mucho más notorio en las provincias cercanas a Chile, Bolivia y Paraguay.



Entre los rubros que más cayeron en febrero se encuentran Jugueterías (-6,0%), Calzados (-6,6%) y Joyerías y Relojerías (-7,1%). Fue menos acentuada la caída en Electrodomésticos y artículos electrónicos (-5,2%) pero el sector viene muy golpeado en el último año y febrero no escapó a esa tendencia.



Sobre fin de mes muchos comercios lanzaron descuentos de 10% en efectivo y otras ofertas para atraer compradores. Aunque los empresarios sostienen que no tienen mucho margen para bajar precios, en un contexto donde los costos siguen subiendo y donde ya en diciembre y enero se hicieron promociones muy agresivas para sostener la venta.



Consideraciones Generales



Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 4,1% en febrero 2017 frente a igual fecha de 2016. En febrero el consumo fue menor que en enero, en parte por la confusión que inicialmente generó el programa Precios Transparentes, donde muchos individuos interrumpieron la compra en cuotas al sumarse el interés en la financiación.



Todos los rubros que componen la canasta minorista relevados cayeron en la comparación anual durante febrero sin excepción, registrándose las bajas más suaves en Alimentos y Bebidas (-1,8%), Perfumería (-2,2%) e Indumentaria con -3,7%.



En 'Electrodomésticos y artículos electrónicos', las cantidades vendidas descendieron 5,2% frente al mismo mes del 2016. La incertidumbre por lo que muchos clientes percibieron como el fin de las cuotas sin interés afectó de alguna manera al sector. Sobre fin de mes la situación se fue normalizando, pero igualmente el consumo no repuntó. Lo que más se despachó fueron pequeños productos tanto electrónicos como de electrodomésticos.



En 'Jugueterías, librerías y rodados', las ventas medidas en cantidades tuvieron un declive del 6% frente al mismo mes del año pasado. Después de un enero que había sido bastante bueno para el ramo, los comercios volvieron a verse aquejados por una demanda muy débil. Los negocios de artículos de librería finalizaron febrero con un leve repunte en las ventas por el inicio del ciclo escolar, pero igualmente la salida de esos productos fue bastante más modesta que en 2016. Hubo además mucha competencia de vendedores ilegales, tanto en la modalidad manteros como ambulantes o en saladitas, que perjudicaron al comercio formal. Eso se vio principalmente en las grandes ciudades.



Un rubro que tuvo en febrero un declive pero que se movió un poco más que el resto, fue Indumentaria. Las cantidades vendidas terminaron el mes con una baja anual de 3,7% pero, sobre la última quincena, muchos negocios aplicaron descuentos interesantes para sumar consumo y hacerse de liquidez. Pocos comercios aplicaron el sistema de Precios Transparentes en este ramo. Pero de todos modos los que ya cobraban interés en las cuotas recibieron el malestar de la gente a principio de mes, que interpretaba como un cambio en las condiciones y frenaba la compra. Con el correr de los días eso se fue normalizando hasta que prácticamente la gente ya no hizo más referencia a esa medida.



En Alimentos y Bebidas la caída fue del 1,8% anual. Hubo mucho desplazamiento este mes de consumo hacia los grandes comercios, que hicieron descuentos y promociones agresivas para captar clientela. En los almacenes de barrio, la gente controló su compra, evitó la tarjeta y se volcó hacia segundas y terceras marcas para sostener su canasta.