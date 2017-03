Snapchat vale más que los hoteles Hilton y la marca Ferrari

Snapchat Inc., la compañía que ahora apaña a Snapchat, tuvo un debut de lujo en la bolsa de Nueva York. La compañía, dueña de la aplicación de mensajes de video y fotos Snapchat, había valorado el miércoles en US$17 la acción, pero esa cantidad fue rebasada incluso por los cálculos previos al inicio de la cotización, y al final cerró en US$24,48.



Snap se mantuvo durante la sesión con un rango de precio de 23,50-26,05, con el valor consolidado prácticamente después de la apertura.

La de fue la oferta inicial de acciones en el parqué neoyorquino más importante desde la que protagonizó el 19 de septiembre de 2014 el gigante chino de comercio electrónico Alibaba, que se lanzó con una valoración de unos US$170.000 millones. Snap no llegó a esa cifra, ya que al cierre de su valoración está en torno a los US$34.500 millones, pero sí superó en valor a otras grandes empresas.



Ferrari, por caso, que salió al mercado público en 2015, llegó a valer US$ 12,46 mil mllones. E incluso más que la cadena de hoteles Hilton, que cuenta con más de cuatro mil inmuebles, cuyo valor ronda los US$ 19 mil millones.



Paradójicamente, los resultado de la compañía no son predictores del buen visto de los inversores. Los resultados acumulados por la compañía dejan mucho que desear. Snap cerró 2015 con unas pérdidas netas de US$373 millones, y el año pasado lo concluyó con unas pérdidas de US$515 millones.