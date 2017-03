El dólar subió dos centavos a $ 15,74 y cortó racha de tres bajas en fila

El dólar subió dos centavos este viernes a $ 15,74 y cortó una racha de tres bajas consecutivas.



Pese a este repunte, el billete terminó esta semana corta por el feriado de Carnaval con un descenso de siete centavos y completó su segunda caída semanal consecutiva en un período que estuvo signado por la sobreoferta a raíz de los ingresos vía blanqueo y endeudamiento externo. Entre miércoles y jueves, acumuló un descenso de nueve centavos y tocó su mínimo valor en dos semanas.



El billete acompañó en esta rueda al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó cuatro centavos a $ 15,47. Anotó así su primera suba después de seis ruedas en baja. Sin embargo, en la semana, registró una caída de tres centavos.



El alza de hoy se produjo luego de que el Banco Central decidió el jueves rebajar en un 2% los encajes bancarios, revirtiendo así de manera parcial el aumento del 4% que había dispuesto el año pasado, en lo que se considera una medida destinada a mejorar el rendimiento de la tasa de interés que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo.



Desde ABC Mercado de Cambios, indicaron que la modificación de esta regulación -que liberó cerca de $ 30.000 millones- "se derivó en varias opciones financieras y, entre ellas, era de suponer que también afectaría al mercado de cambios, ya que los bancos desde el inicio comenzaron a demandar la divisa para recomponer posiciones, sumado a compras para efectuar giros al exterior por pago de importaciones".



En este contexto, el volumen negociado fue de $ 332 millones.



Héctor Cosentino, asesor financiero de empresas, destacó en ámbito.com la alza de este viernes "no tiene importancia" porque "la tendencia se mantiene más o menos estable", y señaló que los empresarios importadores deberían "estar posicionándose a seguros de cambios con vencimiento posterior a octubre".



Sobre las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con respecto a que "no se puede hacer magia con el tipo de cambio", Cosentino dijo que el titular de la cartera económica "hace las declaraciones que puede por su cargo" y consideró que el gobierno "quiere tener un dólar estable" hasta después de las próximas elecciones legislativas.



Por su parte, el blue ascendió cinco centavos a $ 16,07, pero retrocedió 36 centavos (o 2,2%) en la semana, según el relevamiento de ámbito.com en cuevas del Microcentro porteño presionado por una mayor necesidad de pesos por ser principio de mes y ante la licitación de Letes del jueves. La brecha con el oficial se ubicó en el 2,1%.



Asimismo, el "contado con liqui" cerró ayer estable a $ 15,53 y el dólar "Bolsa" repuntó hoy tres centavos a $ 15,50.



En el mercado de futuros del Rofex, donde se operaron u$s 230 millones, el 33% fue a marzo a $ 15,69 (20,25% TNA) y para abril se pactó un 36% a $ 15,91 con una tasa de 18,74%TNA. El plazo más largo con volumen fue julio, que cerró a $ 16,62 (18,43% TNA).



Por último, las reservas del Banco Central crecieron u$s 561 millones y finalizaron a u$s 51.112 millones.