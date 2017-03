"Con el tipo de cambio no se puede hacer magia", dijo el ministro Dujovne

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, volvió a subrayar hoy que el tipo de cambio es mucho más competitivo que durante el kirchnerismo, y sostuvo que la apreciación del peso no es un objetivo del Gobierno."Con el tipo de cambio no se puede hacer magia. Necesitamos equilibrio fiscal y más apertura al mundo. Tenemos un tipo de cambio flotante, va ir a venir", sostuvo el funcionario durante su disertación en el Foro del Consejo Empresario Mendocino.El dólar alcanzó ayer el valor más bajo del año, al cerrar en $15,68 en el mercado minorista, pese a que en el resto del mundo la divisa se aprecia. La moneda de hecho, fue el único activo que no se indexó en el último año y renació el debate sobre la competitividad cambiaria, una polémica que el Gobierno busca finalizar.Para Dujovne, según señaló en una reciente entrevista con, "si fuera flagrante que el tipo de cambio está atrasado, habría un aumento de la demanda de dólares y los especuladores, que juegan su rol en la economía, hoy estarían comprando divisas a un ritmo muy superior al que lo están haciendo" lo que marca que el mercado cambiario es normal.Luego, el ministro se refirió también a las perspectivas económicas para los próximos meses. "Hemos empezando un proceso de crecimiento. La industria fue la más golpeada en 2016. Hubo que tomar medidas muy costosas para la actividad. Pero el espejo que había adelante era Venezuela. Ese fue el precio a pagar para tener una economía sana", dijo.Dujovne recalcó, ante el auditorio de más de 300 empresarios e inversores, que ya se ven los primeros indicios de recuperación tanto del lado de la oferta como de la demanda y que "la Argentina va a tener un tipo de cambio competitivo cuando alcance el equilibrio fiscal y una economía más abierta".