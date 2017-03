Canasta escolar: Lo que cuesta vestir a un estudiante para las clases

En Paraná

Uno de los rubros que más desvela a los padres de escolares es la indumentaria. Uniformes, zapatos, zapatillas, guardapolvos, integran una canasta en la que, como pocas, hay una interesante variedad de ofertas.Los precios varían sustancialmente de acuerdo a marcas y talles.La gente elige comprar con tarjetas, en cuotas y el pulso de las compras está marcado por el cierre de los plásticos, para tener más margen de compra.El problema se multiplica cuando hay más de un hijo en edad escolar en la familia ya que generalmente son cosas que no se heredan debido al uso intensivo al que están sometidas durante el año y porque en algunos casos, como escuelas privadas o públicas de gestión privada, los uniformes varían año a año. Sin embargo, este año se ha observado menos movimiento en el rubro.En general, en todas las vidrieras se exhiben los precios al contado y los precios con financiación. Tanto en efectivo como en cuotas.En algunos casos, no se produce un gran incremento entre ambas modalidades.En algunos negocios además del recargo de la tarjeta, se agrega un incremento por compra con esta modalidad, publicóEsta Hoja realizó un relevamiento por algunos comercios del rubro en la ciudad y en cada uno de ellos se obtuvo un panorama general de lo que puede costar la canasta escolar en indumentaria para el ciclo lectivo 2017 en la provincia.En los colegios públicos en el nivel primario aún los estudiantes llevan guardapolvos.No hay un rango muy grande en el precio, según marca y talle. En general los precios oscilan entre los 120 y los 300 pesos.También los establecimientos públicos para épocas estivales prevén la venta de remeras identificatorias que en general se ajustan al presupuesto.En una escuela pública, la remera con el logo de la escuela puede tener un costo de aproximadamente 50 pesos, mientras que en una escuela pública de gestión privada se ubica en alrededor de los 300 pesos.En el mismo sentido, un pantalón de uniforme talle 8 a 10 ronda los 250 pesos, mientras que en una escuela pública de gestión privada el pantalón del uniforme cuesta 580 pesos en los mismos talles.Las medias para escolares, en colores blanco, gris y azul se pueden conseguir por pack. Uno de tres unidades del mismo color ronda en los 40 pesos.Las remeras en colores azul, gris o blanca están en aproximadamente 50 pesos.Las chombas, en cambio, tienen un ligero incremento y se ubican en alrededor de los 70 pesos.Los shores negros tienen un precio de 75 pesos.Para cuando va avanzando el año y el calor ya no agobia tanto se hace necesario contar con joggins o calzas para practicar actividad física. En este rubro, un jogging gris ronda los 200 pesos.En tanto, las camperas de algodón grises, lisas, con capucha y bolsillo canguro cuestan alrededor de 300 pesos. (Se pueden tener en cuenta para estamparle el logo de la escuela).Los chicos crecen y junto con el aumento de talles vienen las exigencias en indumentaria.Para los más grandes, una camisa manga larga blanca o celeste oscila entre los 260 y los 330 pesos.El rubro calzado es tal vez el que más dolores de cabeza trae a los padres. En algunos casos significan varias "reposiciones" a lo largo del año.Además es un elemento que requiere de cierta calidad para no traer complicaciones posteriores a la salud, como problemas en los pies o la columna. Sobre todo, si se trata de un estudiante abocado a las actividades deportivas.En este rubro hay que prever el calzado escolar, para las niñas guillerminas u otro tipo de zapatos negros y el deportivo. Un zapato escolar negro puede llegar a costar 600 pesos.Acá tal vez como en ningún otro insumo hay una brecha grande de precios de acuerdo a marcas y talles.Las zapatillas de números bajos, hasta el 35 aproximadamente oscilan entre los 400 y los 700 pesos.En los números altos, entre el 38 y el 44, por ejemplo, el rango de precios arranca en los 1.000 pesos aproximadamente.Las marcas incrementan notablemente los costos: unas zapatillas Nike, por ejemplo en precio contado cuesta cerca de 2.500 pesos.Un rubro asociado al calzado es el de las mochilas. Mientras una mochila común en una tienda de ropa oscila en unos 300 o 400 pesos. En una casa de deporte y en oferta, una mochila Adidas cuesta 800 pesos.A simple vista, hacia fines de febrero no se ve mucho movimiento en los negocios del rubro.Algunos padres tomaron sus recaudos y compraron en diciembre, ya que en ciertos colegios dan a sus alumnos las listas pertinentes antes de que termine el ciclo lectivo.Pero, aún contando con esta costumbre, las ventas han mermado.Lo que no ha cambiado es ?según Francisco, de una tienda de la peatonal- es la modalidad de pago."La modalidad de comprar con tarjeta no ha cambiado, por más que haya intereses la gente sigue con la tarjeta. Pero las ventas se han movido menos que el año pasado", asegura.Cuando se le pregunta con qué índice miden esa merma, explica: "Lo comprobamos muy fácilmente porque compramos la misma cantidad de mercadería que el año pasado. Y a esta altura del año pasado ya habíamos hecho las reposiciones pertinentes. Este año, en cambio, aún nos queda mercadería y suponemos que nos va a sobrar".En cuanto a qué es lo que más solicita la gente, Francisco dice que guardapolvos, cuyos precios son los siguientes.Un guardapolvos de varón talle 6 cuesta 199 pesos y llega a 499 en el talle 18. Se incrementa talle a talle 25 pesos por cada número.En tanto, uno de nena tableado ronda los 330 y se incrementa 29 pesos por cada talla que asciende.En el mejor de los escenarios en cuanto a gastos, esto es, sólo un estudiante, de baja talla, comprando al contado y al precio más económico, sólo para arrancar, se necesitan alrededor de 3.000 pesos.Esta canasta básica incluye: zapatos, zapatillas, guardapolvos, short, jogging, campera, remera, tres pares de medias, mochila y pantalón de vestir.