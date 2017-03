El dólar cedió a $ 15,72, su mínimo en dos semanas

El dólar anotó su tercera baja consecutiva al retroceder este jueves cinco centavos a $ 15,72, su menor valor en dos semanas.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la divisa descendió un centavo y medio a $ 15,43 y anotó su sexta baja en fila en una rueda que mostró un recorrido mixto y con tendencia cambiante pero siempre en un rango de precios inferior al de la víspera.



Operadores indicaron que, hasta media mañana, el tipo de cambio tuvo una evolución similar a la de los días anteriores con bajas que fueron desplazando los valores iniciales en $ 15,40 hasta retroceder a mínimos en $ 15,34 en los momentos de mayor afluencia de vendedores. Sin embargo, en el último tramo del día, surgieron algunas órdenes de compra que revirtieron la debilidad inicial y permitieron una recuperación de los precios que con irregular recorrido volvieron a los niveles de la apertura, a la postre los máximos de la jornada.



Esta nueva baja se produjo durante una rueda en la que el ministerio de Finanzas colocó Letras del Tesoro en Dólares por u$s 1.000 millones, en el marco del programa para el primer trimestre. En este sentido, la cartera informó que la adjudicación estuvo compuesta por u$s 500 millones en Letras del Tesoro a 81 días a una tasa nominal anual de 2,75% y otros u$s 500 millones a 193 días a una tasa nominal anual de 3,35%.



El economista del Centro de Estudios Económicos del Sur (CESUR), Amilcar Collante, indicó en diálogo con ámbito.com que -con un dólar de referencia a $ 15,477 fijado por el BCRA para la suscripción- "muchos inversores pudieron haber optado por comprar divisas en el MULC, cuando tocó un mínimo de $ 15,34, para luego suscribir Letes, con el objetivo de aprovechar esa diferencia".



El especialista detalló que "hasta ahora, se advertía una resistencia del mercado en torno a los $ 15,50 pero hoy se movió hasta los $ 15,34, es decir, se están erosionando los pisos anteriores".



Por su parte, el blue se hundió 22 centavos este jueves, según el relevamiento de ámbito.com en cuevas del Microcentro porteño.



El billete paralelo cerró a $ 16,02, por lo que anotó su menor valor en casi tres meses y medio, presionado por una mayor necesidad de pesos por ser principio de mes y ante la influencia de la divisa oficial, que nuevamente opera a la baja. De este modo, la brecha con el dólar que se vende en bancos y agencias se redujo al 1,6%, la menor desde mediados de diciembre pasado.



En el mercado de futuros del Rofex, donde se operaron u$s 340 millones, el 35% fue a marzo a $ 15,64 (19,6% TNA) y para abril se pactó un 20% a $ 15,85 con una tasa de 18,1%TNA. El plazo más largo con volumen fue julio, que cerró a $ 16,56 (18,2% TNA).



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el miércoles u$s 61 millones y finalizaron a u$s 50.547 millones.