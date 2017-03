Las conversiones a GNC tuvieron en febrero el peor registro en siete años

Tras el aumento de tarifas ocurrido en abril de 2016, el GNC atraviesa uno de los momentos más críticos de toda su historia. El acercamiento de su precio al de las naftas (a pesar de que en algunas localidades cuesta menos de la mitad) desalentó el interés de los automovilistas por este combustible provocando que las conversiones caigan en picada.

En este contexto febrero se destacó por obtener el peor registro de los últimos 7 años. Según el ENARGAS, la marca de 6.427 traspasos es la más baja desde el mismo mes pero de 2010, cuando la estadística arrojó 6.166 rodados modificados para andar a gas.



El relevamiento oficial no obstante ofrece algunas aristas para analizar. La más relevante es la segmentación por regiones, especialmente en aquellas alcanzadas por la rebaja al impuesto a los combustibles líquidos, donde no hay casi diferencias entre los líquidos y el GNC, publicó Surtidores.

Es así que en las provincias patagónicas ya casi no hay actividad en los talleres. En Chubut solo se realizaron 9 conversiones en todo el mes; en Santa Cruz y Tierra del Fuego, 3; en La Pampa, 16: en Neuquén 22 y en Río Negro 18. En cambio, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza mantuvieron similar nivel de producción que en enero, incluso en Jujuy y San Juan fueron superiores.



Pedro González, vicepresidente de la CEGNC, manifestó al respecto que "la situación es muy preocupante" porque más allá de las estaciones que cerraron "hay mucha otras en situación de quiebra, simplemente aguantando para ver qué pasa". Asegura que en la Patagonia, con la quita del ITC a los combustibles líquidos, "no hay ninguna posibilidad de recomponer" y advirtió que en esa zona "el GNC dejará de existir en el corto plazo".

El escenario incluso podría agravarse aun más cuando el mes próximo vuelvan a ajustarse los costos del fluido tras las Audiencias Públicas que se realizarán el 10 de marzo y que delimitarán la Revisión Tarifaria Integral (RTI) correspondiente al período 2017-2021.