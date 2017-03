El turismo dejó más de $ 166 millones en la provincia: Con 99 % de ocupación

Datos oficiales

Crecimiento interanual

Ingreso de vehículos

Gasto promedio

Oportunidad de trabajo

El 99,5 por ciento de las más de 50.600 plazas existentes en 11 ciudades entrerrianas estuvieron cubiertas durante gran parte del fin de semana largo, en el que además se marcó un récord de vehículos ingresados a la provincia. Los turistas dejaron casi 170 millones de pesos en Entre Ríos, sólo contabilizando los rubros estrictamente turísticos como alojamiento, comida y recreación.Los datos surgen de un informe del Ministerio de Turismo de Entre Ríos, elaborado en base a los datos de 11 ciudades entrerrianas que poseen la mayor cantidad de alojamientos disponibles en el territorio provincial. "Los números marcan un claro crecimiento de Entre Ríos entre los destinos nacionales", celebró el ministro de Turismo, Adrián Fuertes.De acuerdo al sondeo, el 99,5 por ciento de las plazas disponibles, tanto homologadas como informales, estuvieron colmadas durante al menos tres de los cuatro días del feriado de carnaval, que concluyó este martes.Diez de las 11 ciudades que se toman habitualmente como muestra para las estadísticas del Ministerio de Turismo estuvieron al 100 por ciento, mientras que la restante alcanzó el 95 por ciento. No obstante, se conoció que otras ciudades no incluidas en la muestra también estuvieron repletas de turistas y colmaron sus plazas disponibles.La cifra implica un crecimiento importante respecto al año pasado, cuando el índice de ocupación rondó el 90 por ciento. Además, en 2017 se marcaron otros récords, como los vinculados a cantidad de entradas vendidas a parques acuáticos y termas.También se alcanzaron niveles inéditos en cuanto a cantidad de vehículos ingresados. Fue lo que ocurrió por ejemplo a través del acceso a Entre Ríos por el puente Zárate-Brazo Largo, por donde entraron a la provincia 68.800 vehículos. En tanto, por el túnel subfluvial Uranga-Silvestre Begnis ingresaron más de 54.000 rodados y por el puente Rosario-Victoria lo hicieron otros 12.500.La llegada masiva de turistas durante el fin de semana posibilitó un intenso movimiento económico en el sector hotelero, gastronómico y de servicios vinculados al turismo. En base a un gasto promedio de 1.100 pesos (que no incluye gastos de traslado), se calcula que el turismo dejó en la economía entrerriana unos 166 millones de pesos en sólo cuatro días."Celebramos que todo el sector haya podido trabajar intensamente durante este fin de semana. Hay que entender que el turismo no es simplemente el ocio del que descansa. Es la oportunidad de trabajo para cada vez más entrerrianos", indicó el ministro Fuertes.Por otra parte, destacó que los niveles inéditos de actividad durante este fin de semana "nos comprometen a seguir trabajando fuertemente no sólo en la promoción de los atractivos de Entre Ríos, sino en la capacitación y la calidad de los servicios, para que quienes nos visitan se sienta bien atendidos y nos vuelvan a elegir como destino".