Preocupación en Gualeguaychú por el avance de supermercados de origen chino

Desde que comenzaron a instalarse los primeros supermercados de la colectividad china en la última década, ya son nueve los que están trabajando en distintos barrios y el semicentro y el año pasado cuatro familias más iniciaron los trámites para abrir sus respectivos locales.

Al principio los emprendimientos comerciales, reunieron todos los requisitos y ordenanzas de habilitaciones para poder funcionar, pero pronto generaron una profunda preocupación en el Centro de Almaceneros y el Centro de Defensa Comercial, que el 7 de abril del año pasado se reunieron con los concejales y las áreas técnicas del municipio para plantear normativas que pudiera entorpecer o frenar este tipo de habilitaciones.



La única herramienta que tuvo el municipio para demorar las habilitaciones, fue aplicar el decreto Nº 528/2012 de "uso condicionado a estudio especial", aplicable a todas aquellas solicitudes de uso del suelo para actividades o emprendimientos comerciales o de servicios que impliquen la concurrencia o concentración de personas o tengan repercusiones en el ambiente urbano. Sin embargo, los patrocinadores legales de las familias chinas al tiempo comprendieron que se estaba utilizando esta normativa como una especie de trampa para impedir la "habilitación interesada por motivos de xenofobia".

Este tipo de emprendimiento comercial no se define como una cadena con distintas sucursales, sino que cada emprendimiento comercial pertenece a un dueño diferente. No obstante al extenderse por los barrios de la ciudad, comenzaron a despertar una enorme preocupación entre los almaceneros, supermercadistas locales y comercio minorista, por el impacto que les ocasiona en cuanto a una significativa baja en las ventas, para una plaza con un rubro comercial castigado por la saturación y una baja del consumo que en 2016 llegó al 40 por ciento en el comercio minorista local. Los locales que podrían quedar habilitados Con un enorme despliegue de maquinaria y de operarios, en el mes de mayo del año pasado los vecinos de la zona de calle en Primero de Mayo y La Rioja, se asombraron con la rapidez que los chinos demolieron una casa en una de las esquinas, para tener terminado un salón de ventas para ser utilizado como supermercado en unos seis meses.

Para mayo del 2016, otro local estaba listo para abrir en Av. Gervasio Méndez y Rébori; hay otro en Roffo y La Rioja y un cuarto local en Roca y Guido Spano. Para el poder Ejecutivo y Legislativo municipal abordar esta problemática durante todo el 2016 no fue sencilla, porque coartar la libertad de comercio es inconstitucional, tampoco se puede impedir a una persona por el solo hecho de tener rasgos orientales que se gane la vida lícitamente, con un emprendimiento comercial.

Tampoco el HCD puede ir en contra del consumidor, debido a que en esas superficies comerciales se consiguen precios más bajos que en el almacén de barrio. A su vez los trámites que han hecho los representantes de esos comercios en Habilitaciones y en Planeamiento municipal, son personas de origen chino pero con nacionalidad argentina, con hijos nacidos en nuestro país.



El Centro de Defensa Comercial e Industrial como el Centro de Almaceneros le pidieron a los concejales que estudiaran la posibilidad de hacer una ordenanza de cupos, es decir que se habiliten supermercados cada determinada cantidad de habitantes, o que la persona que venga de otro país u otra ciudad a abrir una superficie comercial en Gualeguaychú, pueda demostrar entre cuatro a cinco años de residencia en esta ciudad.

En esta línea, los argumentos expuestos por el grupo de comerciantes de la ciudad en el encuentro del 7 de abril del 2016 apuntó a la necesidad de frenar la llegada de supermercados orientales y crear un marco regulatorio más amplio del existente hasta el momento.

El argumento de los comerciante nativos es que la plata que se gana en sus actividades se reinvierte en la misma ciudad. La contrapartida es el capital que viene desde afuera, en este caso el dinero se va de Gualeguaychú. Se corta una cadena de comercialización y la plaza se seca de divisas por el dinero que se va de la ciudad, según argumentan en el Centro Comercial. Las alternativas propuestas por los comerciantes Las entidades gremiales de los comerciantes minoristas propusieron cuatro puntos a discutir como un escudo protector.

-Suspender las habilitaciones a comercios nuevos por 180 días para evaluar la situación y consensuar un nuevo marco regulatorio.

-Limitar la cantidad de comercios por distancia de localización. Por ejemplo: cinco cuadras a la redonda de un local comercial no podría instalarse otro del mismo rubro o sector.

-Tener una residencia de cinco años en el lugar para poder incursionar en la actividad comercial.

-La necesidad de educar a los consumidores para generar conciencia de la importancia de consumir en comercios locales.



No obstante gran parte de estos puntos terminaban afectando a los propios comerciantes nativos y el HCD no avanzó legislativamente en la materia durante el año pasado. A su vez , está demostrado que los supermercados chinos compran a proveedores locales, de hecho cuando el Centro Comercial inició las gestiones el año pasado para impedir la apertura de nuevos locales chinos, el presidente de entonces Juan José Nani (hoy vicepresidente) que tiene una distribuidora, resultó ser proveedor de este tipo de negocios en la ciudad.



Por otro lado el municipio está en medio de una enorme contradicción, porque por una parte habilitó en tiempo récord a dos casas de electrodomésticos el año pasado, un rubro que ya está saturado en la ciudad, y como el caso de los supermercados chinos, la llegada de estas cadenas nacionales de venta de electrodomésticos también afecta a los comerciantes nativos con más de 50 años en el rubro. Presentación de un "amparo por mora" Los doctores Darío Carrazza y Leonardo Chesini, son los patrocinadores legales de las familias chinas que desde el año pasado están tratando de conseguir la habilitación de sus negocios, interpusieron un recurso de amparo por mora (Expte 10760) en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 solicitando a la Justicia que "le fijen un plazo al municipio para que resuelva por sí o por no".

La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ ha definido la acción de amparo por mora como aquella que tiende a "remover la demora incausada de la administración en la resolución de los reclamos de los administrados".

En la parte argumental el expediente presentado por Carrazza-Chesini expresa que: "De acuerdo a los términos de la ley 8369, promovieron acción de amparo por mora y acción de ejecución contra la Municipalidad local, a fin de que la misma fuera condenada a resolver en el plazo de diez días, o en el tiempo razonable que se fijara judicialmente, el pedido de habilitación de un local comercial presentado por el Sr. Zhuang Wu (titular del local de Gervasio Méndez al 2200) ante dicho organismo en el expediente administrativo Nº2718/2016, iniciado el 4 de mayo de 2016".



En definitiva el Juzgado le hizo lugar al abogado por tres locales de los cuatro que presentaron el recurso de amparo por mora, quedando afuera el de calle Roca y Guido Spano que no se le dio lugar porque el municipio ya estaba interviniendo.

El primer amparo venció el 30 de diciembre, y ahora la defensa de Zhuang Wu, está solicitando que se le aplique una multa al municipio por no haber resuelto la habilitación del supermercado de Av. Gervasio Méndez al 2200. "El local de venta de Zhuang Wu no supera los 300 m2 por lo cual no puede ser considerado de gran superficie comercial, ya que para ello, conforme surge de la ordenanza 10492/2001 debe superar los 1.000 m2; que en lo demás se encuentra en una arteria ancha y de fluido tránsito; puntualizando que si bien se lo catalogó como supermercado, por su dimensión debía ser más bien tratado como minimercado con anexos de carnicería y verdulería", argumentan los representantes legales de Zhuang Wu.



Explicaron que desde el 4 de mayo del año pasado el negocio se encuentra en condiciones de empezar a funcionar, incluso con la mercadería no perecedera ubicada en sus góndolas. Argumentaron que descontaban que dado los antecedentes del caso y considerando que ya se había realizado al iniciarse el trámite una inspección de higiene y seguridad, con resultado favorable, el mismo avanzaría fluidamente.



Sin embargo, según relataron, estando en trámite la habilitación solicitada, tomaron conocimiento de diversos planteos de orden gremial dirigidos a la Municipalidad, promovidos principalmente por entidades de comercio minorista ya instalado, tendiente a impedir que se habilite la instalación de supermercados chinos.

Según explicaron, luego de ello el trámite de su mandante se vio retrasado por la invocación, en fecha 20/05/2016, del decreto Nº 528/2012 de "uso condicionado a estudio especial", aplicable a todas aquellas solicitudes de uso del suelo para actividades o emprendimientos comerciales o de servicios que impliquen la concurrencia o concentración de personas o tengan repercusiones en el ambiente urbano. Dijeron que la resolución no fue notificada a su mandante a pesar de lo cual aceptó su aplicación, con la esperanza de que fueran solo recaudos de buen gobierno.



Sin embargo, al tiempo comprendieron que se estaba utilizando dicha normativa como una especie de trampa para impedir la habilitación interesada por motivos de xenofobia. Concluyeron sosteniendo que su mandante desde un principio fue todos los días a la Municipalidad reclamando su habilitación, no habiendo obtenido hasta el presente respuesta alguna, y que ello demuestra a las claras que se está ante un caso de discriminación injustificable.

Brindaron distintas apreciaciones en fundamento de lo sostenido, para inferir que se trataba de un caso de discriminación, aludiendo a que locales de distintos rubros no se ven sometidos a tantas demoras burocráticas.



Por último, resaltaron que como último recurso a su alcance, en fecha 07/12/2016 y a fines de evitar mayores perjuicios, enviaron a la accionada una carta documento que no fue respondida por lo cual no tuvieron más remedio que iniciar la presente acción.

Citaron jurisprudencia, el derecho que consideraron aplicable, formularon el juramento de ley y resumieron sus peticiones. Luego de resumir la posición del accionante, expusieron la propia diciendo que el Sr. Zhuang al inicio del trámite tenía pleno conocimiento de los requisitos a cumplir, ya que los mismos se encuentran publicados en la página web de la Municipalidad y además son informados por el personal de habilitaciones.



Subrayaron que el acta de inspección de higiene y seguridad aludida por el accionante es sólo uno de los pasos que deben agotarse en el transcurso del trámite y que no tiene virtualidad suficiente para otorgar, por si misma, ninguna habilitación a pesar de contar con un resultado favorable, lo que surge claramente incluso del formulario de la misma.



Dijeron que a pesar que en dicha acta se lo intimaba a concurrir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a fines de completar el trámite a la dirección de habilitaciones, el Sr. Zhuang no se hizo presente hasta la fecha 18/07/2016.

Apuntaron que atento a haberse considerado que la actividad en cuestión implica un uso complejo del suelo, por su naturaleza y por la zona donde se pretende desarrollar, se sometió el trámite a lo dispuesto en el Decreto Nº 582/12, por lo que se dispuso el mismo como uso condicionado a estudio especial para resolver su factibilidad, dándole debida intervención a tal efecto a todas las áreas municipales involucradas. En tal sentido relataron que el trámite siguió su curso normal, según lo previsto y habiendo sido la Dirección de Habilitaciones quien impulsó el mismo ante las demás reparticiones, sin intervención del interesado.



Agregaron que en contrario de lo sostenido por Zhuang, la carta documento recibida fue debidamente contestada. Sin embargo, la misma no fue entregada por encontrarse el local cerrado y nadie concurrió a retirarla a pesar del aviso correspondiente. En lo esencial dijeron que la Municipalidad, tanto a través de su normativa como de quienes trabajan en la misma, dispensa un trato igualitario a todas las personas que acuden a la misma, que no atenta contra ninguna de las disposiciones legales a las que se encuentra adherido nuestro país y que tienden a impedir todo tipo de discriminación, puntualizando que el presente caso no ha sido una excepción.



Sostuvieron que si bien es cierto que en la comunidad siempre han existido posturas contrarias respecto a la instalación de supermercados, las mismas no se sustentan en razones de xenofobia sino en el impacto económico negativo que produce el capital foráneo sobre el comercio minorista local; que esa fue la razón por la que se dictó el Decreto Nº582/12., que prevé un trámite especial para todas aquellas solicitudes de uso del suelo que impliquen concurrencia masiva del público o vehículos, afecten sensiblemente la prestación de servicios públicos, puedan llegar a modificar, alterar o afectar la seguridad y comodidad pública, el tránsito, el ambiente local, la costumbre social, la convivencia, el habitual desarrollo de las actividades ya emplazadas en la zona, procedimiento que se ha denominado "uso condicionado a estudio especial", que es el que se aplica al caso de los supermercados conforme surge de su art. 1. Que tal normativa le es aplicada a todas las personas que presenten una solicitud de habilitación comercial para un supermercado, por lo que mal podía invocarse discriminación.



Concluyeron que la administración no se encuentra en mora, que el trámite debe cumplir con todos los recaudos enunciados en la normativa que le es aplicable que prevé una gestión especial en la que intervienen diversas áreas municipales; que la Municipalidad siempre impulsó el trámite y ello ha quedado demostrado en las actuaciones administrativas; que la inacción y malicia le son atribuibles al amparista quien ha tomado escasa intervención en el mismo. No obstante el municipio ya no pude demorar más la decisión de habilitar o no estos locales. Fuente: (El Argentino).-