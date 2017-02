Apyme criticó el posnet obligatorio: Comerciantes piden que sea opcional

El secretario General de la Delegación Paraná de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Alfredo Caíno, criticó la medida de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).De hacer obligatoria la implementación de sistemas pago a través de medios electrónico -conocido como Posnet- en la totalidad de comercios y prestadores de servicios del país.En diálogo con, Caíno señaló que "no se puede obligar a los pequeños comercios a tener Pos(net) con todos los gastos que implica, y que se suman al deterioro que existe en el mercado interno de ventas, más los aumentos por los costos por la energía, el aumento impositivo y los incrementos en los alquileres. La verdad es un esquilme más a las Pyme", remarcó el dirigente.Apyme entiende que el uso del sistema de cobro debería estar librado a cada comercio o actividad en función de si le resulta conveniente o no hacerlo. El secretario General de la Delegación Paraná, explicó que la implementación del mismo "implica un costo bancario, costo de manutención y apertura de cuenta corriente y costos impositivos extra que, para pequeños comercios o determinadas actividades, resulta caro".El dirigente agregó que, si bien entienden que "hay razones varias que justifican la necesidad de utilización del posnet, debería estar abierto a la necesidad y opinión de cada empresa", afirmó.Plazos. AFIP consensuó un calendario obligatorio y la baja de costos del servicio, asignados según el sector económico y monto de facturación anual que se trate.De acuerdo a ello, los primeros rubros a los que se cerrará el plazo para incursionar en esta norma serán los comercios por mayor y menor; hoteles y restaurantes con ventas netas del período fiscal 2015 mayores o iguales a $4 millones, que tienen plazo hasta el 30 de abril, y hasta el 30 de junio si sus ventas fueron menores o iguales a $1 millón. Quienes están entre $1 millón y $4millones, deberán tener POS el 31 de mayo.Profesionales, salud, cultura, deportes y entretenimiento empiezan el 31 de julio quienes tienen más ventas, siguen el 31 de agosto los intermedios y terminan el 30 de septiembre quienes menos venden.El resto, entre las mismas cifras de ventas, ingresarán a la obligación de tener POS el 31 de octubre, el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017.Para los monotributistas, las categorías de la F a la K tienen hasta el 31 de diciembre próximo y las que van de la A a la E, hasta el 31 de marzo de 2018.Costo. Según la empresa que se trate, el posnet tiene un costo entre los $400 y $500 mensuales. Si bien la planificación que ha planteado la agencia recaudadora prevé incentivos, bonificando el costo de los sistemas a lo largo de distintos períodos, según el caso, Caíno entiende que esto no es suficiente.