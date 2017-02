La Serenísima cierra una planta en Santa Fe porque no recibe suficiente leche

Explicó que, por la caída en la recepción de materia prima, "no está en condiciones de procesar la cantidad mínima para que sea sustentable".

"Lamentablemente, durante los últimos años, la conjunción de varios factores provocó una importante caída en la producción nacional, afectando el nivel de actividad de todo el sector en general y de nuestra empresa en particular", apuntó la compañía en un comunicado.





Entre los factores que provocaron la caída en la recepción de leche, Mastellone Hermanos citó un "estancamiento" de 20 años en la producción lechera que llevó a que el año pasado Argentina produjera 9.500 millones de litros, una cifra menor a la de 1998; el impacto de empresas que operan en la marginalidad a las que, según la empresa, en los últimos 7 años fue casi un 50% de la leche que dejó de recibir la planta de La Serenísima en Rufino; y la adversidad climática, que redujo la cantidad de tambos remitentes.



"Como consecuencia de ello, la planta no está en condiciones de procesar la cantidad mínima de leche para ser sustentable operativamente", afirmó Mastellone.





Al personal otra la planta, le están ofreciendo "la posibilidad de traslado a otros establecimientos de la compañía, entre otras alternativas".



El comunicado afirma que pese a "esta coyuntura adversa (?) Mastellone sigue apostando al crecimiento de sus productores y al desarrollo de la lechería" y sigue trabajando intensamente en la implementación de los proyectos que integran el Plan Más Leche, un plan estratégico de largo plazo que tiene como objetivo incrementar el nivel de procesamiento de la compañía y contribuir así al desarrollo sostenible en el tiempo del sector primario nacional".