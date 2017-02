El dólar a $ 16 es "adecuado" para la economía, dijo el ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo hoy que con el dólar a 16 pesos la economía puede "trabajar adecuadamente", porque es un valor "competitivo", y aseguró que este año "bajará el índice de pobreza", aunque advirtió que "no hay soluciones mágicas".Según el funcionario, "si al tipo de cambio actual lo ajustamos por inflación, es más competitivo del que recibió el presidente (Mauricio) Macri cuando asumió", a raíz de la baja de las retenciones a las exportaciones y la unificación del mercado cambiario."Eso es algo que miramos permanentemente. Pensamos que en este nivel la economía puede trabajar adecuadamente, pero nos enfocamos todos los días en mejorar todo lo que hace a la competitividad de la economía argentina", enfatizó.Por ese motivo, dijo que "tenemos que empezar a concentrarnos en mirar nuestra moneda y la relación entre esta y la inflación".Señaló que el gobierno buscará un pacto fiscal con las provincias para que a partir de 2018 "el gasto corriente no pueda crecer más que la inflación"."Por eso, en la lucha anti inflacionaria que impulsa el Banco Central y, también, en ese cambio cultural que está impulsando ese organismo para que la gente empiece a ahorrar en pesos, nuestra moneda gana atractivo y gana valor frente al dólar", resaltó el jefe del Palacio de Hacienda.Además, destacó que "la competitividad en el último año ha mejorado marcadamente. Ahora, en el mediano y largo plazo la Argentina tiene que encargar una agenda de productividad muy importante, donde tendremos que mejorar los costos asociados a la infraestructura, seguir bajando los costos del capital y seguir luchando con los costos laborales, que no sean salarios".Por último, aseguró que "están ingresando inversiones del exterior, y eso hace que la Argentina vuelva a ser un país mas confiable, con menos riesgos de problemas y la moneda más estable".