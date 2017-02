Evalúan bajar los aranceles para la importación de teléfonos celulares

Luego de que el Gobierno tomara la decisión de eliminar el arancel de importación para las computadoras y las tablets, evalúa ahora aplicar una medida similar para los teléfonos celulares.El ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró que no se trata de una medida inmediata que esté en agenda para este año, pero deslizó la posibilidad de una baja del arancel para la importación de celulares en un futuro. "No sería la eliminación al 0% de arancel, como en el caso de las computadoras y las tablets. Vamos a cuidar la industria de celulares", aseguró en una rueda de prensa con medios argentinos de la que participó Infobae.Si esto sucede, los dispositivos móviles serán más baratos para la venta al público en todo el territorio argentino. Pero no se puede aún saber cuánto podrían bajar los precios porque el ministro no especificó en cuánto se modificaría el arancel, que hoy se ubica en un 35 por ciento. Junto al FOB, luego están los impuestos internos, que son del 20,48 por ciento.Según fuentes del sector consultadas por este medio, el tema está en agenda y se analiza que el arancel baje a un 12 o 14 por ciento.En el caso de las computadoras y tablets, el gobierno de Cambiemos decidió acelerar la decisión de quitar directamente el tributo de importación al considerar que generaba un impacto negativo en la brecha digital, en los costos y en el acceso a estos bienes. Sobre todo, entienden que el cambio es clave para la productividad, palabra que obsesiona al presidente Mauricio Macri.La decisión, anunciada en noviembre y oficializada este martes, causó malestar entre los empresarios y sindicatos del sector, que denuncian una baja pronunciada en las ventas y la pérdida de puestos de trabajo. Una de las afectadas es la planta de la empresa PC Arts Argentina, que controla la marca Banghó: tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial, la compañía señaló que la modificación implica la pérdida de 500 empleos.Por su parte, el secretario de Comercio, Miguel Braun, pronosticó que con la implementación del cambio, que está previsto para abril, la venta de computadoras se duplicará y aseguró que el impacto en el mercado laboral interno que tendrá la medida "es muy acotado".La eventual modificación es analizada con mayor cuidado, ya que afectaría directamente a las fabricantes y ensambladoras de Tierra del Fuego. El arancel tampoco se puede eliminar por las relaciones con el bloque Mercosur: en Manaos, Brasil, también se fabrican celulares.