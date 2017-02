Cobro con débito obligatorio: Lo que deben saber comerciantes y monotributistas

A partir del 30 de abril próximo, todos los comercios, mayoristas o minoristas, hoteles y restaurantes, con ingresos mayores o iguales a 4,0 millones de pesos facturados en el período fiscal 2015 deberán contar con el sistema POS para facturar sus operaciones con tarjeta de débito.Quienes hayan facturado entre 1 y 4,0 millones de pesos, lo deberán hacer a partir de mayo, y los que registraron montos menores, a partir del 30 de junio.Los profesionales, centros de salud, de cultura, deportes y de entretenimientos, tendrán que usar el sistema POS a partir del 31 de julio en los casos que la facturación haya superado los 4,0 millones de pesos en el período fiscal 2015.En tanto, a partir del 31 de agosto comenzará a correr el plazo para quienes facturaron entre 1 y 4,0 millones,y el 30 de septiembre para los que facturaron menos de un millón de pesos. El resto de los contribuyentes, con la escala de ingresos antedicha, deberán utilizar el sistema POS a partir del 31 de octubre, 30 de noviembre, y 31 de diciembre, respectivamente.También deberán utilizar POS de manera obligatoria los monotributistas productores de bienes y venta de productos, con categorías desde la F y hasta la K inclusive a partir del 31 de diciembre, y desde las categorías A hasta la E a partir del 31 de marzo del año próximo.Para alentar la utilización de los POS, los monotributistas que los instalen no tendrán costo por el alquiler del dispositivo por dos años, subrayaron en la AFIP. En tanto que los inscriptos en el IVA que instalen POS para cobrar con tarjeta de débito tendrán bonificaciones en el costo por alquiler del dispositivo, descuentos del 50 por ciento hasta por seis meses, o gratuidad de hasta 2 años, según el proveedor.Además, la AFIP disminuye el 50 por ciento la retenciones del IVA y Ganancias en todas las operaciones con tarjeta de débito.Existen distintas empresas en el mercado que se encargan de instalar el servicio u ofrecer terminales inalámbricas. InstallPos, Posnet, LaPos, son algunas de ellas.La medida busca cumplir con una ley del año 2001 y permitirá hacer efectivo los beneficios de descuentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, que paguen a través de tarjeta de débito. El no cumplimiento de la medida llevará penalidades que son multas que van de los $300 a los $30 mil, y pueden llegar a tres días de clausura.Para las entidades que aglutinan al comercio minorista, la adhesión al sistema de débito seguirá siendo lenta y gradual en Córdoba, pese a las metas que difundió la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).Víctor Marconetti, presidente del Centro de Almaceneros, se mostró a favor de las medidas oficiales de impulsar que empresas, comercios, profesionales y monotributistas que realicen ventas a un consumidor final acepten el pago a través de tarjetas de débito y prepagas no bancarias.Sin embargo, considera que el plazo propuesto por el ente recaudador en el calendario de adhesión progresivo será insuficiente. "Creo que no va a alcanzar, hay muchos comercios que no cuentan con el dispositivo. Ojalá me equivoque, pero creo que no es suficiente", analizó.