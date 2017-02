Córdoba colocó u$s 510 millones para repagar deuda y financiar obras públicas

La gobernación de Córdoba logró cerrar ayer una nueva operación de toma de deuda internacional por un monto total de u$s 510 millones para repagar deuda e invertir en el plan de obra pública.

Según confirmó el ministro de Hacienda, Osvaldo Giordano, desde New York a El Cronista el estado provincial colocó los títulos públicos a una tasa de 7,45% anual y a un plazo de 7,5 años

En la administración que comanda Juan Schiaretti se mostraron conformes con la operación y buscan marcar la diferencia con otras administraciones mediante un comunicado en donde aseguraban que la tasa "implica un interés más bajo que la Provincia de Buenos Aires para plazos similares". Vuelta a los mercados En la misma línea, el ministro de Inversión y Financiamiento mediterráneo, Ricardo Sosa, le dijo al diario La Voz del Interior que con la tasa de corte "hemos achicado la brecha a 1,25 puntos con la Nación".

El año pasado fue el que marcó la vuelta a los mercados internacionales de crédito de la Argentina. Y las provincias lo hicieron "en masa".



En el caso de Córdoba, colocó u$s 725 millones a una tasa de interés anual de 7,125% en dólares.

El último día de enero pasado la provincia también había tomado u$s 90,56 millones pero en instrumentos de corto plazo "tienen vencimiento el 17 de abril" que emite la Nación. Esta operación llevó una tasa de interés implícita del 3% nominal anual en dólares.

En esa oportunidad también se refería a un título de deuda que entregaba la ANSeS que se destinaba para la concesión de obra pública y que se utiliza hasta que se realicen los desembolsos de los fondos. Plan de infraestructura Del total de los fondos recaudados u$s 396 millones serán utilizados para cancelar el vencimiento del bono provincial 2017 "mejorando así el costo financiero de la Provincia".

El saldo remanente, u$s 114 millones, será utilizado para financiar el plan de infraestructura provincial.

Aunque el plan más ambicioso de la provincia es el gasoducto que ya fue licitado y en donde aún se sigue conversando con los capitales chinos que habían comprometido su financiamiento, Giordano afirmó que los fondos no estarán destinado a estas obras sino para "obra pública general". Las obras planeadas En esa "generalidad", Schiaretti había adelantado al parlamento cordobés que su plan constaba de la construcción de 40 escuelas, orientadas a la enseñanza media en software y biotecnología.

Además también había detallado que durante este año se iniciarían las obras de cuatro nuevos hospitales públicos. De estos centros asistenciales, dos en la ciudad de Córdoba (uno en el sudeste y otro en noroeste), otro en Río Tercero y un último en Villa Dolores.



Como sucede en casi todos los planes de obras públicas siempre hay una autopista. En esta caso la administración provincial tiene programado la autovía a Río Cuarto, Jesús María y Río Primero, pavimentar 2000 km de rutas. Las rutas nacionales 19 que ya licitó Nación; la 8 de Río Cuarto a Holmberg, la 158 de Río Cuarto a Villa María, la reparación de Villa María a San Francisco y la Ruta Nacional 9 Norte, según habían publicado los medios locales que había anunciado el propio gobernador.