Revelaron que la inflación en la provincia trepó al 43% durante 2016

La inflación en la provincia trepó al 43% durante 2016. El dato es exclusivo para el territorio provincial y se desprende del relevamiento que realizó la Dirección de Seguimiento de Precios de Entre Ríos. De esta manera, la cifra está unos puntos por encima de los índices oficiales del Indec e incluso algunas consultoras.Javier Schnitman, titular del área que observa los movimientos de precios en las góndolas, se refirió a la marcha del consumo y al incremento que sufrieron los productos y que impacta en el poder adquisitivo de las personas."Terminamos el 2015 con un 25% y finalizamos el 2016 con un 43% de inflación. Acá son dos o tres puntos más que el Indec o de los observatorios privados que hablan al respecto", aseguró Javier Schnitman, titular del área que observa los movimientos de precios en las góndolas y da cuenta de un dato que se dejó de medir hace algunos años en la Dirección de Estadística y Censos.Al respecto, Schnitman comparó el proceso inflacionario con el vivido en 2002 luego de la salida de la convertibilidad y advirtió por la caída del salario real. "El 2016 tuvo un impacto altísimo como en los últimos 14 años no sucedía, de una inflación que erosionó el ingreso de los trabajadores a los efectos de que hay un 11 o 12% de pérdida del poder adquisitivo", afirmó aEl funcionario provincial apuntó a las medidas del Gobierno nacional a la hora de explicar la inflación. Pero además, puso énfasis en aquellos actores que remarcan los precios a modo de prevención. "Ese 'por las dudas' en la economía es el mayor problema que hay. Muchos optaron por poner precios de protección, que algunos le llaman 'colchón'", señaló.En relación a este punto, Schnitman detalló qué comercios son los que impulsan esta tendencia. "Las grandes cadenas son los que van manteniendo un precio elevado y van marcando el precio en el mercado", alertó, y separó: "Los mercados locales hacen esfuerzos por conseguir mejores precios, por tener mayores ofertas". "El almacenero no es economista, es un trabajador que según su experiencia toma decisiones", agregó.El director de Seguimiento de Precios precisó que hubo "un 22% menos de consumo durante el 2016".Para el funcionario, esto "significa que hay que hacer mayores esfuerzos por mantener la venta en cualquiera de los negocios, no sólo en términos de la posibilidad de ganancias, sino en el tema del mantenimiento de los costos constantes que se han incrementado de manera más que exponencial".