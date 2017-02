Industria del calzado en alerta por incremento de 62% de importaciones

Así se desprende de un informe de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA).



"Nos habían prometido para el año pasado un ingreso de todo tipo y origen de 24 millones de pares pero ingresaron 27,3 millones de pares", disparó Alberto Sellaro, titular de la Cámara del Calzado quien hizo alusión a una reunión que mantuvieron con la Secretaría de Comercio en agosto pasado cuando entre ambas partes acordaron esa cuota de ingreso.



Según los datos del sector, en el primer mes y medio de 2017 aumentaron las importaciones 62% y en su mayoría fue calzado deportivo de procedencia indonesia (83%), brasileña (82%) y china (73%). El llamado de alerta se produce porque comúnmente el ingreso de productos del exterior suele darse en invierno y fin de año. "No se da en los primeros meses del año, por eso nos preocupa", completó Sellaro.



Hay que tener en cuenta que para este año la proyección oficial es permitir importaciones por otros 24 millones de pares, pero al haber superado esa meta en 2016 y la abrupta suba hasta el momento todo parece indicar que esa cifra se pasará ampliamente.



Brasil es quien tiene aún más posibilidades de incrementar su penetración y se quejaron que desde el Gobierno no promueven acuerdos entre ambos países para compensar esos ingresos. En tanto, sobre el pedido de la cámara de importadores CIRA de liberar los bienes con Licencias No Automáticas, aseguraron que de concretarse sería "una apertura indiscriminada sin control".



En la presentación del informe, que se llevó en la Cámara del Calzado, además de Sellaro estuvieron los presidentes provinciales de FAICA Córdoba, Hugo Albado y de Santa Fe, Damián Valerio. Además de las importaciones, advirtieron por las caídas en las ventas, el incremento de los costos, la presión fiscal y el contrabando.



El informe indica que en 2016 cayó 11,2% la producción de calzado a nivel nacional. Pasó de 125 millones de pares en 2015 a 111 millones el año pasado, cabe desatacar que los principales puntos de fabricación se concentran en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Por su parte, el consumo también registró una merma de 6,2% durante 2016.



Según los empresarios en los últimos 15 meses se produjeron 4.000 despidos producto del cierre de fábricas principalmente en La Rioja, Catamarca y en las provincias con mayor número de pymes. Esto provocó también retiros anticipados, suspensiones de personal, recorte de turnos y vacaciones anticipadas.



"Le pedimos al Gobierno incentivos fiscales para seguir sumando puestos de trabajo y no hemos teniendo ninguna respuesta", se quejó Sellaro y cerró diciendo que la administración Macri "siempre demuestra voluntad, pero solo con la voluntad no alcanza".