Por sostenida oferta, el dólar cayó 10 centavos a $ 15,86

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa descendió dos centavos y medio a $ 15,595 en una rueda donde la oferta fue intensa y hubo un fuerte incremento del volumen operado.



Desde ABC Mercado de Cambios, indicaron que la divisa comenzó a operar a $ 15,60 pero fue cediendo por la presión vendedora de bancos y empresas e inversores, que siguen pasándose al pesos por otros negocios, hasta tocar los $ 15,48 donde se frenó la caída porque los traders de bancos comenzaron a recomponer posiciones, lo que provocó un recorte en la baja desde un poco más de ocho centavos hasta el valor de cierre.



Agregaron que se trató de una jornada con mucho oscilación donde el volumen creció un 22% hasta los u$s 496 millones debido a operaciones de trading de los principales bancos, que aumentaron las ventas temprano y recuperaron en la última hora de la rueda.



Por su parte, el blue descendió siete centavos a $ 16,35, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. Por su parte, el "Bolsa" subió tres centavos a $ 15,64 y el "Contado con liquidación" perdió cinco centavos a $ 15,68.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 525 millones, el 70% fue en "roll-over" de febrero ($ 15,576) a marzo ($ 15,865) con una tasa implícita de 21,84%TNA. El plazo más largo negociado fue agosto, que cerró a $ 17,085 (18,76%TNA). Los plazos cayeron en promedio cuatro centavos.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 1.699 millones y finalizaron a u$s 50.751 millones.