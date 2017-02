Misiones: Yerbateros cortan el tránsito en las Rutas Nacionales 12, 14 y 101

Un grupo de tareferos, que el martes había bloqueado los accesos a la ciudad de Oberá, llegó en la mañana de este miércoles hasta la Ruta Nacional 12 y cortó el tránsito a la altura de la localidad de Santa Ana, a unos 40 kilómetros al norte de Posadas.Uno de los organizadores de la protesta, Hugo Silva, señaló a Télam que no querían "llegar a esta instancia de cortar una ruta nacional, pero hace rato estamos esperando respuestas a nuestro petitorio y ni la Nación ni el gobierno provincial se han comunicado con nosotros", advirtió el dirigente, al tiempo que anticipó que no descartan llegar hasta Posadas con la protesta.El corte sobre la ruta 12 preocupa al gobierno porque es el camino más directo a Puerto Iguazú, en la previa a un fin de semana largo en el que se aguarda por la llegada de turistas a las Cataratas.Los reclamos de los tareferos se centran en la implementación de un bono especial de emergencia de 4.000 pesos para cada tarefero; la distribución de kits escolares antes de que comiencen las clases; una recomposición salarial del 30 por ciento; el cobro de salarios en pesos (y no en vales, ni en pseudomonedas, como aseguran que se hace en la actualidad) y bancarizados, y un subsidio interzafra para el próximo año a pagarse al mes siguiente de terminada la cosecha, entre otros reclamos.Además de Santa Ana, otro grupo de tareferos corta el tránsito sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de la localidad de San Pedro, a unos 270 kilómetros de Posadas y persiste la concentración en la localidad de Andresito, donde realizan una olla popular en la rotonda del cruce entre las rutas provinciales 19 y 101, a 300 kilómetros de la capital misionera.Por su parte, el ministro del Agro y la Producción del gobierno provincial, José Luis Garay, anticipó que durante la mañana de este miércoles se trasladará hasta la localidad de Santa Ana a dialogar con los manifestantes, aunque insistió en que "los piquetes, lejos de ayudar a resolver los problemas, complica aún más la situación", opinó el funcionario.