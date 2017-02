Importación de productos informáticos: "Podrían bajar precios, pero muy poco"

El Gobierno nacional oficializó la quita de los aranceles para la importación de productos informáticos que había anunciado el año pasado y que generó fuertes críticas entre los empresarios y sindicatos locales.Entre los considerando del Decreto 117/2017, publicado en el Boletín Oficial, se afirma que la medida "redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local".que con la medida "podrían bajar los precios, pero muy poco"."Si se trasladara el 35 % a los equipos informáticos importados completos, la disminución en el precio rondaría un 25 %. No obstante habrá que ver si las empresas importadoras, que no son de resignar ganancias, lo reflejan en los precios. No vaya a ser que se queden con esa rebaja impositiva y los precios queden como estaban, pagando el público lo mismo", opinó.Por otra parte, y respecto de los equipos que se ensamblan en Argentina, consideró que "hay una disminución para las partes, del 12 %. Si consideramos que los insumos importados son la mitad aproximadamente del precio de un equipo, quiere decir que la reducción en el precio rondará el 5 o 6 %; no más de eso".Brumatti entendió que "lo más grave" que la medida del gobierno generará, "es el desempleo que va a haber y que originará, como ya está ocurriendo, conflictos laborales, despidos y suspensiones de personal".