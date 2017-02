El dólar cedió cuatro centavos y cerró otra vez por debajo de los $ 16

La baja del minorista se produjo en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa descendió trece centavos a $ 15,62 y cortó una racha de tres subas consecutivas en una plaza sobre ofertada por grandes órdenes de bancos privados y oficiales.



Operadores indicaron que la divisa estuvo demandada en el inicio de la rueda y tocó un máximo de $ 15,735 pero pasado el mediodía aparecieron órdenes de venta de entidades financieras en cantidad, que hicieron que perdiera sostén y descendiera hasta el valor del cierre. En este contexto, el volumen operado fue de u$s 404 millones, que coincide con el promedio diario de todo febrero.

Por su parte, en el mercado paralelo, en tanto, el blue cayó siete centavos a $ 16,42, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. Por su parte, el "Bolsa" cayó el lunes dos centavos a $ 15,61.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 390 millones, el 40% fue en "roll-over" de febrero ($ 16,62) a marzo ($ 15,91) con una tasa implícita de 21,9%TNA. El plazo más largo negociado fue junio, que cerró a $ 16,66 (19%TNA). Los plazos cayeron en promedio nueve centavos, según ABC Mercado de Cambios.

Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 34 millones y finalizaron a u$s 49.051 millones.