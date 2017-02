VW proyecta fabricar un nuevo modelo en su planta de General Pacheco

La empresa Volkswagen proyecta fabricar un nuevo modelo de auto en su planta de la localidad bonaerense de General Pacheco.

El presidente de la empresa anunció internamente esa decisión a ejecutivos de la firma.



El proyecto implica la fabricación de un nuevo tipo de caja de cambio con nueva tecnología en la terminal que la compañía tiene en Córdoba, con lo cual habría inversiones en una cuarta línea de producción en la plata local.

Fuentes ligadas a la empresa confirmaron que las tres líneas instaladas trabajan a full en los tres turnos.



El principal factor dinamizador ha sido la recuperación de la demanda de VW Brasil, que está incrementando la venta de autos y proyecta una recuperación sostenida en ese país.

El 95% de lo producido en Córdoba se destina a la exportación y la mitad de ese volumen va a Brasil.

Se revierte así el panorama del año pasado, en el que hubo suspensiones. La visión desde SMATA Leonardo Almada, secretario de Prensa y Difusión del Sindicato de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) dijo a Cadena 3 que la industria automotriz se recupera pero no es debido al impulso del mercado brasileño.



"Me parece que se reacomodan algunos números de la producción pero no sé si es por la mejora de Brasil", indicó y continuó: "Me parece que hay un reacomodamiento de la producción".

"En lo que fue el 2016 vemos que el tema de las ventas se acomoda un poco más", añadió.

"Estamos siempre aguardando que se recupere Brasil porque es el motor que tracciona nuestra economía", sostuvo.