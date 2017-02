El precio del boleto de colectivo podría trepar a los $ 14 en Gualeguaychú

Los colectivos amarillos

Miles de trabajadores de la ciudad siguen de cerca la definición del llamado a licitación y la variación en los precios del boleto.Ya pasaron dos meses desde que el intendente, Martín Piaggio, abrió los sobres y dio a conocer los dos oferentes para las líneas locales: Dalcol y Delcausse hermanos.Aunque habían anunciado que en 30 días se darían a conocer los resultados, pasaron 60 y no se ha definido. Desde el Municipio aseguraron que todo se retrasó por el imprevisto de la rotura del caño maestro de agua, que impidió el avance normal de la Comisión Adjudicataria, pero aclararon que "en estos días va a estar la decisión".ElDía consultó al transportista Ricardo Delcausse, quien actualmente está a cargo de la línea 1º de Agosto. Opinó que "la licitación es lo peor que se puede hacer para la gente, porque ahora los usuarios son los que pagan los platos rotos por los costos que hay que recuperar".En cuanto a una posible variación en el costo del boleto, que actualmente cuesta 8 pesos, Delcausse aseguró que "podría irse a 13 o 14 pesos, porque el Estado Nacional ? Mauricio Macri ? está poniendo un boleto de 11 pesos en Capital Federal, con un mercado de 17 millones de habitantes y nosotros en Gualeguaychú tenemos 100 mil habitantes. Imaginen cuántos viajes por día tenemos que hacer para alcanzar los costos. Entonces es lógico que en Gualeguaychú, Paraná o Concordia el boleto sea más caro que en Buenos Aires", concluyó.En este sentido, dijo que "en Córdoba capital, el boleto sale 14.90 pesos, con 1.200.000 habitantes. Esas son las cuentas que hay que hacer, teniendo de referencia la posibilidad de pasajeros que podes mover".Asimismo, opinó que en Gualeguaychú "tenemos 100 mil habitantes y el 70% es rico; porque esta es una ciudad de gente de mucha plata que ninguno viaja en colectivo, por eso hay tantos vehículos en la calle y tanto lío de tránsito. Entonces el colectivo queda para los hogares humildes".En el enorme galpón de la empresa 1º de Agosto, se observan desde la vía pública, seis colectivos amarillos. Delcausse aclaró que no son colectivos nuevos. Dijo que "son colectivos de mi empresa que los cambio de color para venderlos, porque si llegan a tener algún problema en la calle con algún auto, queda como que tuvo un accidente un vehículo de mi línea. Entonces, para venderlo, los hago cambiar de color".Además, informó que "Delcausse Hermanos traerá colectivos nuevos si gana la licitación. Vamos a traer colectivos modelo 2011, 2009, mucho más nuevos que los que hay actualmente en la ciudad, pero no son estos amarillos, no sabemos de qué color serán", aclaró.Finalmente, aseguró: "Me imagino que tengo la licitación ganada porque soy el único oferente, salvo que la Municipalidad la declare desierta, sino la gano yo" y agregó: "hablaron 10 mil, pero nadie se presentó a la licitación, porque evidentemente para las grandes empresas no es un negocio, pero para nosotros es un buen trabajo".