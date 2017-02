Aceitera de Gualeguaychú ratificó los 17 despidos

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Entre Ríos, Franco Quirós, informó que en la audiencia desarrollada este lunes en el marco de la conciliación obligatoria, la empresa Entre Ríos Crushing de Gualeguaychú "no presentó ninguna oferta" y ratificó que "no reincorporará" a los "17 trabajadores despedidos".



Hasta el 3 de marzo rige la conciliación obligatoria en el conflicto desatado en la aceitera Entre Ríos Crushing de Gualeguaychú, luego de que los propietarios de la firma decidieran despedir a 17 trabajadores, lo que provocó el parate de la planta por parte del resto del personal, en rechazo a las cesantías.



Este lunes se desarrolló una audiencia de conciliación en la cual los directivos "mostraron la misma postura; no hicieron ninguna oferta, no plantearon nada respecto a los despidos", narró el secretario general, Franco Quirós.



"La postura es la misma del principio, de que no van a reincorporar a los compañeros", insistió el dirigente sindical.



"Ellos aducen atravesar por una crisis económica, pero por lo que demuestran ocurre lo contrario porque la planta no para de hacer inversiones y en los balances la crisis tampoco está demostrada", explicó Quiros.



La planta Entre Ríos Crushing tiene más de 100 trabajadores, es principalmente aceitera aunque también elabora harina de soja. Ahora los propietarios de la firma "están haciendo un montaje de otra planta nueva para fabricar alimento balanceado, con la misma harina de soja más el agregado de otros cereales", comentó el dirigente gremial a APF.



Por eso "no se entienden los despidos por una supuesta crisis cuando están montando una planta nueva", reafirmó.



Mientras tanto los 17 expulsados, en el marco de la conciliación, retomaron sus labores, algo que logró el gremio ya que al inicio "los dejaban aislados en el comedor sin darles tareas".