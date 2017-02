Siguió el rebote del dólar: subió siete centavos y recuperó piso de los $ 16

De esta manera, el billete recuperó en una rueda los 29 centavos que había perdido durante la última racha de seis bajas consecutivas, que registró entre el 8 y 16 de febrero. Además, volvió al piso de los $ 16 después de siete jornadas, y tocó su mayor valor desde el 1° de febrero.



El alza del minorista se produjo en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa subió cinco centavos a $ 15,75 y anotó su tercera alza consecutiva en una jornada de poco volumen debido a que los bancos y empresas postergaron sus negocios hasta mañana como consecuencia del feriado en EEUU por el Día de los Presidentes.



El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó en diálogo con ámbito.com que "habrá que esperar hasta la rueda de mañana para evaluar si el valor del dólar contra el peso seguirá firme, debido a que la de hoy fue una jornada atípica que tuvo un 75% menos de volumen (u$s 117 millones) operado a raíz del feriado en EEUU".



Durante la rueda, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que las empresas del sector agroexportador liquidaron u$s 334,5 millones durante la semana pasada, lo que implica una caída del 17,6% con respecto a igual período de un año antes.



Por su parte, en el mercado paralelo, en tanto, el blue ascendió un centavo a $ 16,49, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. Por su parte, el "Bolsa" cayó dos centavos a $ 15,61.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 90 millones, el 500% fue en "roll-over" de febrero ($ 15,715) a marzo ($ 16,01) con una tasa implícita de 22,10%TNA. El plazo más largo negociado fue abril, que cerró a $ 16,30 (20,74%TNA). Los plazos subieron en promedio 20 centavos, según ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 34 millones y finalizaron a u$s 49.051 millones.