La cosecha de granos gruesos podría enfrentar dificultades climáticas

Esta es la síntesis del diálogo con el especialista en

agroclimatología Eduardo Sierra, quien recientemente difundió un

informe estacional del clima para la Bolsa de Cereales de Buenos

Aires en el que dijo que "La Niña" continúa con su disipación y el

Océano Atlántico está muy perturbado.

Es decir que la cosecha gruesa, que está concentrada en la Zona

Núcleo, en el 80% de la producción, en un área constituida por el

centro sur y sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, el este de

Córdoba y el norte de Buenos Aires (con campos más altos)

probablemente tenga dificultades climáticas en marzo y abril

cuando arranca la recolección.

Ocurre que "el Océano Atlántico viene observando una intensa

actividad, que es la que controla la marcha del clima sobre la

mayor parte del área agrícola sudamericana", expresó.

"Este mecanismo consiste en una puja entre la corriente marina

cálida del Brasil, que aporta agua cálida desde el Ecuador hacia

el Sur y la corriente marina fría de Malvinas, que aporta agua

fría desde el Polo hacia el norte", explicó Sierra a NA.

La situación implica que la Zona Núcleo está a merced de

fenómenos causados por esta puja, como una sudestada (viento por

el eje del río), el ingreso de aire marítimo y la consecuente

lluvia.

Para Sierra el volumen de producción no va a ser afectado, pero

sí en cambio la rentabilidad del productor que tendrá que

movilizarse como pueda en caminos anegados y cosechar granos

húmedos de los que deberá pagar el secado.

"De todos modos sólo hablamos de una posibilidad y no de una

predictibilidad que es saber cuándo y cómo. Es previsible que va a

seguir habiendo este tipo de lluvia y humedad", sostuvo el

especialista.

Por lo tanto, cuando se producen precipitaciones muy

concentradas en el tiempo y en el espacio, como suele suceder

durante las tormentas severas, éstas resultan muy poco

eficientes y causan problemas contrapuestos.

Por un lado, los terrenos altos reciben un alivio parcial, ya

que la mayor parte del agua escurre rápidamente hacia los bajos,

"no reponiendo totalmente las reservas de los suelos", evaluó.

Mientras que "por otra parte, el escurrimiento de los terrenos

altos corre hacia los bajos, donde se acumula, persistiendo

durante largo tiempo, ya que no pueden desagotarse por

escurrimiento superficial debido a la escasa pendiente del área y

deben hacerlo por evaporación y percolación".

Esto hace que, en el área, co-existan frecuentemente terrenos

altos con sequía y terrenos bajos anegados.

Sierra señaló que durante la campaña actual, 2016-2017, la

influencia de los fenómenos que tienen su epicentro en el Océano

Pacífico ("El Niño" y "La Niña") fue muy débil.

Contrariamente, es el Océano Atlántico el que tiene una intensa

actividad perturbadora.

No obstante, la sequía que asoló a parte del sudeste y todo el

sudoeste de la región pampeana y donde hubo importantes pérdidas

de girasol, además de soja y maíz, el Panorama Agrícola Semanal

(PAS) de la Bolsa porteña ratificó sus estimaciones productivas.

Afianzó su proyección de producción total en el país de 54.8

millones de toneladas de soja y más aún no descartó "la

posibilidad de lograr un volumen aún mayor si las condiciones

climáticas continúan favoreciendo el crecimiento y desarrollo del

cultivo".

Sin embargo, el pronóstico a corto plazo prevé lluvias de

variable intensidad en regiones de gran relevancia, que a la fecha

mantienen una elevada humedad ambiental y en donde nuevas

precipitaciones podría impactar de forma negativa sobre la actual

condición sanitaria de los cuadros, precisó el PAS.

Además mantuvo la proyección de producción de maíz con destino

grano comercial para la campaña 2016-2017 en 37 millones de

toneladas, un 23 por ciento superior al ciclo previo ya que el

volumen cosechado en 2015-2016, con retenciones (ahora

no) fue de 30 millones de toneladas.

