Analizan el traslado del Mercado de Liniers

Mientras que el gobierno porteño y las autoridades del mercado

de Mataderos habían firmado un memorándum de entendimiento en

diciembre pasado donde se establecieron las condiciones para su

traslado y para la construcción de un nuevo establecimiento

ganadero en el conurbano bonaerense.



Ahora fueron repuestas las tratativas y si bien, las

versiones más fuertes hablaban de trasladarlo a un enorme predio

del Mercado Central ubicado en la autopista Ricchieri y Boulogne

Sur Mer, en la localidad bonaerense de Tapiales, la realidad es

que el lugar aún no está decidido.



Durante todo 2016 se comercializaron 1.213.407 cabezas en el

Mercado de Mataderos, alrededor del 10% de todos los bovinos que

se faenaron en la Argentina y que son trasladados en unos 2.700

camiones cada mes.



Si bien todavía no se fijaron plazos, la idea es que para

mediados de 2018, las 34 hectáreas que ocupa el mercado de Liniers

desde 1889, queden liberadas en manos de la Ciudad.

Un análisis periodístico consideró que la reactivación de este

proyecto se vio favorecida por el hecho de que el frente Cambiemos

gobierna por primera vez en simultáneo las tres jurisdicciones que

están involucradas en la mudanza, es decir los gobiernos nacional,

porteño y bonaerense.



El traslado se maneja con bastante secreto, no obstante se supo

que por ahora, el único factor cierto es impulsar un proyecto para

dar cumplimiento a la Ley 622, sancionada en 2001 por la

Legislatura porteña.



Se trata de una legislación que establece la prohibición del

ingreso de ganado bovino en pie a la ciudad de Buenos Aires, pero

cuya puesta en vigencia fue prorrogada en diversas oportunidades.

En el mercado de Liniers trabajan, en la actualidad, unas dos

mil personas y pasan entre 25 y 30 mil cabezas de ganado por

semana.



Fuentes del sector ganadero señalaron a Perfil que el único

pedido que hicieron tiene que ver con mantener la continuidad del

negocio.



"La idea es entregar el mercado un día viernes y que el

lunes podamos trabajar en el nuevo establecimiento", indicó uno de

los consignatarios que trabajan en el lugar.



Entre los motivos que impulsan la decisión del gobierno porteño

de reubicar el punto de venta de ganado vivo se destacan el

vencimiento de la prórroga de concesión del uso de esas tierras y

la pretensión de la Ciudad de poner en valor esa zona de la

Capital Federal a través de diferentes herramientas de gestión.



Respecto del destino de las tierras, no hay una confirmación

oficial sobre el plan a seguir y entre las versiones que circulan,

una indica se construirá un polo educativo acompañado de un gran

espacio verde, propuesta que cuenta con el beneplácito de buena

parte de los vecinos de la zona.



Sin embargo muchos descreen de esta posibilidad y aseguran que

se destinará a un negocio inmobiliario con participación del

sector privado.



Durante la gestión de Mauricio Macri en el gobierno de la

Ciudad, también hubo intentos de trasladarlo, pero la falta de

tierras apropiadas frenó las intenciones.

