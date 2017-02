Productores regalarán miles de kilos de yerba para reclamar mejoras en el sector

La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones anunció que hará un 'yerbatazo' en el Obelisco o en la Casa de Gobierno, de la ciudad de Buenos Aires, antes del 15 de marzo, para reclamar que se cumpla con el precio fijado de la materia prima y se implementen cupos en la cosecha.



"Ya no tenemos más oxígeno. Ya estamos con el agua al tope. Más no podemos resistir y necesitamos medidas urgentes", sentenció el vicepresidente de esta asociación, Cristian Klingbeil, luego de que los yerbateros cortaron ayer distintos puntos de la ruta 14 para reclamar medidas para sector.



El productor señaló que "el agravante que tiene el sector es que tiene un mal precio fijado por el Instituto Nacional de Yerba Mate, que es de 5,10 pesos y le están pagando a los productores entre 2,5 a 3 pesos y con cheques a 180 días".



"Nos cansamos de ir de viaje a Buenos Aires para dialogar, pedir apoyo del gobierno de Misiones, y no conseguimos respuesta, así que queremos instalar la protesta a nivel nacional", enfatizó el dirigente en declaraciones a radio 10.



Klingbeil puntualizó que el problema de los yerbateros "viene de hace mucho" ya que el año pasado estuvieron 'en Buenos Aires llevando distintos planteos y pedidos urgentes al Ministerio de Agroindustria', pero remarcó que "no" han "tenido respuestas".



Frente a esta situación, adelantó que antes del 15 de marzo van a realizar un "yerbatazo" en el Obelisco o en la Casa de Gobierno, donde entregarán "miles" de paquetes de yerba, en un modo de protesta que ya hicieron otros sectores como el frutihortícola.



Además, indicó que las más de "22 mil familias productoras y más 40 mil familias de planes rurales" de Misiones necesitan "la implementación de cupos de cosecha y la limitación de plantaciones".



Para Klingbeil, las medidas que tomó Nación para el sector agropecuario, como la quita de retenciones, "han quedado en manos de cuatro o cinco grandes productores y no llegan al productor primario, así que todas las economías regionales están quebradas".



"Esas cuatro o cinco industrias no paran de crecer, de comprar tierras, de invertir en otras producciones, en cambio entre nosotros, los pequeños productores, ya hay más de 100 mil hectáreas abandonadas", señaló.



"No estamos bien ninguno de los productores, ni los yerbateros ni los tealeros, estamos mal, estamos tocando fondo. Venimos mucho tiempo sobreviviendo", cuestionó.