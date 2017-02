Para la CGT "el recorte al aumento a los jubilados es vergonzoso"

Juan Carlos Schmid, uno de los jefes de la CGT, aseguró que el recorte del aumento a los jubilados es "vergonzoso" y agregó que hay "falta de capacidad" en "muchos funcionarios que deben volver a la escuela".



"No hay palabras, es vergonzoso", dijo el sindicalista al ser consultado en radio La Red sobre el escándalo político que se desató después de que el organismo previsional comunicara que hubo una baja del 0,3% en el coeficiente de variación.



El Gobierno salió a comunicar este jueves que en realidad la ANSeS sólo cumplió al pie de la letra lo que indica la Ley de Movilidad Jubilatoria dado que lo que está mal es la reglamentación de la norma.



Pero para Schmid, "hay una falta de capacidad que va en contra del sentido común" por lo que -estimó- "muchos funcionarios (de la alianza de Gobierno Cambiemos) deben volver a la escuela" para instruirse.



"En el cálculo que hicieron para la nueva aplicación del impuesto a las ganancias hay ciento de jubilados a los que le hicieron mal la liquidación en contra de sus ingresos, se lo agrego a la macana que acaba de hacer el Anses o quién carajo lo hizo", dijo Schmid visiblemente molesto con lo sucedido.



El gremialista también negó que en el país haya existido una "reparación histórica" para los jubilados, dado que para la mayoría de los jubilados el aumento fue inferior a los techos de 2.500 pesos comunicados por el Gobierno.



"Pongo el ejemplo de mi mamá: en la reparación histórica fueron 100 pesos, es una patraña. La mayoría de la gente cobra la mínima que está alejada del nivel de subsistencia. Está por debajo del salario mínimo vital y móvil", se quejó Schmid.



Agregó el sindicalista que la relación de la CGT con el Gobierno de Mauricio Macri "está en el punto de tensión" y ratificó que el 7 de marzo próximo habrá una protesta en contra del enfoque económico de Cambiemos.



"Hay preocupación. Se quiere abandonar el perfil industrial. El Gobierno hace más de un año que está en gestión, no debe seguir repitiendo lo que ya sabemos del Gobierno de Cristina Kirchner, en algunos casos este Gobierno es más de lo mismo", dijo Schmid.



Schmid disparó contra el secretario de Comercio, Miguel Braun, al considerar que "hay una mala administración del comercio dado que lo que la Argentina necesita para el desarrollo debe ingresar y lo demás, no... porque da desempleo".



"Si esto no cambia y no hay un encuentro que permita ver que habrá alternativas vamos a una confrontación con mayor intensidad, se da en un año electoral", advirtió uno de los secretarios generales de la CGT.