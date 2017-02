Desde marzo, bancos cobrarán a empresas 1% por depósito en efectivo

Los principales bancos privados comunicaron a sus clientes empresas que desde el 1 de marzo cobrarán el 1% más IVA por depósitos en efectivo en sus cuentas. Unos pocos lo harán desde abril, mientras los públicos aún no fijaron qué posición tomarán.



En las notificaciones a las grandes compañías remarcan que, en caso de no aceptar la modificación, se cuenta con la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del cambio. En algunos casos, el recargo es a partir de $ 10.000 depositados y en otros cualquiera sea el importe, con una comisión mínima de $ 80 más IVA.



Cuando alguien deposite en su cuenta, se le acreditará el 99% del total, ya que automáticamente le deducirán el 1%. O sea, no le cobrarán a quien deposite, sino directamente impactará en la cuenta de la empresa a la que se le depositará.



Por el momento, sólo será para personas jurídicas, mientras evalúan el impacto de trasladarlo a individuos.

El viernes pasado, el vicepresidente del BCRA, Lucas Llach, presidió la reunión, donde estuvo también el director del BCRA, Horacio Tomás Liendo; un alto funcionario del área de Recaudaciones de la AFIP y las principales empresas de cobranzas, que pidieron que les den 90 días o, en el peor de los escenario, al menos hasta abril.



Mañana habrá una nueva reunión en el Central, donde pidieron que asistan las redes (Link y Prisma) para ver la conectividad de instalar débito para realizar el pago de los servicios y cuán rápido podría llegar a realizarse. Esta movida va en línea con la intención del titular del BCRA, Federico Sturzenegger, de trasladar los costos del uso del efectivo. Las empresas de cobranzas señalan que esto terminará impactando en la inflación, porque las empresas que puedan lo trasladarán a los precios. Si los supermercados deben pagar 1% más por depositar efectivo, ese incremento se podría ver reflejado directamente en las góndolas, con un impacto en los índices de inflación.



Por otra parte, desde el sector de las empresas de cobranzas advierten que algunas zonas del país, como ser la Patagonia, quedarán sin cobertura para realizar depósitos en efectivo: todo deberá ser por tarjeta de débito en sus locales, ya que es una zona complicada, al tener costos altos por parte de los bancos.



"Están llevando hacia un modelo bancario de prepo sin darnos tiempo para organizarnos y ver hacia dónde redireccionar los depósitos", se quejan representantes del sector, que están armando el mapa de escenarios.

Por ahora, los bancos cobraban por los depósitos si era para un sistema de recaudación. Eso es lo que sumado al 1% puede dar el 2% o el 3% final.



Por otra parte, las empresas de cobranzas aprovecharon la reunión del viernes pasado en el BCRA, donde estuvo la AFIP, para pedirles un ajuste de tarifas, ya que desde hace tres años cobran $ 3,50 más el 1,9% de cada $ 1000, lo que termina dando un 0,5% del total por pagos a la AFIP, mientras a las empresas de servicios les cobran el 1%. Ahora deberán cobrarles el doble, excepto que el pago el cliente lo hago por débito, donde les mantendrán el 1%.



¿A quiénes afecta esta medida? A los mayores depositantes de efectivo, que son los mayoristas, supermercados, estaciones de servicio de combustible, negocios de electrodomésticos, farmacias, recaudadores de servicios públicos.



Fuente: Cronista.