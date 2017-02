Por conflicto con Trump, México analiza comprar maíz y soja en la Argentina

El Gobierno de México analiza comprar soja y maíz en la Argentina frente a la disputa abierta con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por los inmigrantes.



Así lo aseguró el secretario de Agricultura del país azteca, José Calzada. "Argentina fue el primer país que levantó la mano cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos. Me gustaría ver la posibilidad de comprarles soja, para tener una opción nueva, además de que está más barata y es de la misma calidad que la de EE.UU. Además, hay que mandar ese mensaje, que podemos comprar a otros países sin problema", señaló el funcionario, según escribió informó el Diario Milenio.



México importa de los Estados Unidos 4 millones de toneladas de soja y 10 millones de toneladas de maíz amarillo, que industrializa para la alimentación de su ganado. En tanto, es autosuficiente en maíz blanco para las tortillas que consume la población. Las exportaciones argentinas de maíz a México son bajas, pero podrían crecer afianzando la relación comercial, señalan en entidades del agro local.



"La cancillería argentina tiene que hacer un fuerte trabajo para esto. Hay una gran oportunidad para el maíz en México", dijo a La Nación Jorge Solmi, dirigente de Federación Agraria Argentina (FAA).



En el gobierno argentino son cautos ante la disputa entre México y los Estados Unidos, pero admiten que la Argentina tiene producción "y si quieren comprar acá estamos preparados".



En noviembre pasado, Calzada estuvo de visita en la Argentina y tras reunirse con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, con quien firmó convenios de colaboración, dijo que no había ningún tema vedado para negociar en la relación entre ambos países.



"Todos los temas deben estar sobre la mesa", expresó en esa oportunidad. Además de maíz, la Argentina podría venderle carne al país azteca, pero hoy no lo hace porque por la aftosa quedó reiteradamente fuera de ese mercado. A México, trascendió en esa oportunidad tras la visita del funcionario, le interesa vender más tequila a la Argentina y que se reconozca una denominación de origen.