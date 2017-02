Dólar cayó 7 centavos a $ 15,73

Tal es así que la divisa perdió otros siete centavos este miércoles a $ 15,73 en agencias y bancos y anotó su quinta baja consecutiva.

De esta manera, el billete acumula un retroceso del 4% (o 65 centavos) con respecto al récord registrado a principios de enero (el 4 de enero cerró a $ 16,38), mientras que en lo que va de febrero registra una baja de 48 centavos.



En el segmento mayorista, en tanto, el descenso de la divisa fue más pronunciada: cedió 10 centavos a $ 15,40, su nivel más bajo desde principios de noviembre. Se trató de la séptima baja en fila.



Este nuevo ajuste a la baja se produjo luego de que el martes el Banco Central colocó $ 244.382 millones en una licitación de Lebac, en la que recortó la tasa al 22,75% para el plazo de 28 días.



El economista Gustavo Ber señaló a ámbito.com que los inversores valoraron no sólo la muy importante renovación de letras sino también el gradual descenso en las tasas, dado que dicha señal ayudaría a la actividad económica y podría también contribuir a que el dólar empiece a encontrar un 'piso', tras el proceso de fuerte apreciación cambiaria".



"Salvo esa señal de baja de tasas, que tampoco tuvo un efecto concreto porque el dólar siguió con la misma tónica que los días previos, el Banco Central no muestra ninguna otra intención de intervenir en el mercado cambiario para sostener el tipo de cambio porque iría en dirección contraria con otros objetivos macroeconómicos, como por ejemplo propender a un recorte gradual de la tasa para reactivar la economía, sin descuidar la meta inflacionaria", analizó Ber.



Para el economista, la divisa podría ser sostenida en el corto plazo por un factor externo. "La suba de la tasa a 10 años en EEUU podría provocar una restricción de financiamiento externo y limitar la oferta de dólares, lo que generaría un equilibrio en el mercado cambiario local", dijo.



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que "a pesar de la leve baja de tasas de interés en pesos de plazos cortos, el Banco Central recibió más de 8.000 millones adicionales, así que era de esperar que tanto bancos como empresas necesitaran vender dólares este miércoles para cubrir los pesos invertidos en esos activos".

En este contexto, el volumen operado subió un 25% a u$s 482 millones.

Por su parte, en el segmento paralelo, en tanto, el blue cayó nueve centavos a $ 16,32, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. Mientras que el contado con liquidación descendió ocho centavos a $ 15,48 y el Bolsa bajó nueve centavos a $ 15,41.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 310 millones, más de la mitad fue pactado en plazos cortos, siendo febrero ($ 15,43) y marzo ($ 15,72). El plazo más largo operado fue julio, que cerró a $ 16,75 y todos los plazos sufrieron una caída promedio de 12 centavos.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 1.427 millones y finalizaron a u$s 48.615 millones.





