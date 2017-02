Camioneros pedirá aumento salarial por "arriba del 30%" este año

Este sindicato, cuyo líder es Hugo Moyano, iniciará las

negociaciones recién en julio pero ya está analizando el

porcentaje a reclamar teniendo en cuenta el encarecimiento del

costo de vida.

El secretario adjunto de ese poderoso sindicato indicó que los

técnicos el gremio analizarán el impacto de la suba de precios en

el poder adquisitivo de los salarios hasta junio y ahí se definirá

el pedido a las empresas, pero anticipó: "Seguramente vamos a

andar arriba del 30%".

Camioneros firmó el año pasado un aumento del 37% en cuotas más

un bono de entre 8.000 y 15.00 pesos que se paga antes del inicio

del ciclo escolar de 2017, en lo que fue una de las mejores

paritarias.

"La inflación se está descontrolando con los servicios y

los alimentos de la canasta básica", dijo Moyano en declaraciones

a radio Del Plata tras el anuncio oficial de la suba de hasta el

110% en los peajes.

Moyano analizó que los aumentos salariales acordados por

algunos gremios quedaron por debajo de la inflación en 2016,

mientras ahora "esperan la lluvia de inversiones que el Gobierno

dijo que iba a llegar".

"Esperamos la lluvia de inversiones mientras escuchamos el

relato de los funcionarios. Le escriben el diario de Yrigoyen al

presidente o no ven la realidad del país", se quejó el

sindicalista.

El dirigente gremial brindó, además, su apoyo a la Asociación

Bancaria, que anunció un paro de 72 horas por la decisión del

Gobierno de Mauricio Macri de no permitir que los bancos paguen la

paritaria que firmaron el 23 de noviembre.

"Los bancarios firmaron un aumento importante para el primer

semestre de este año y el ministro de Trabajo (Jorge Triaca) por

primera vez en la historia fue a la Justicia para frenar un

acuerdo entre dos partes", afirmó Moyano.

El sindicalista evaluó que todas las reuniones entre la

administración Macri y la CGT con empresarios el año pasado fueron

"sólo para la foto" y aclaró que los gremialistas "sabían que no

se iba a cumplir nada porque esta gestión gobierna para los

ricos".

"Todos los días están cerrando fábricas y a la larga todo esto

va a afectar al transporte, porque si no hay industria qué vamos a

transportar nosotros", se quejó Moyano al analizar la actualidad

económica del país.

NA.