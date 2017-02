Yerbateros de Federación Agraria reclaman mejoras y se movilizarán el viernes

Por este motivo, Federación Agraria prepara una nueva

movilización para el próximo viernes 17 de febrero en Misiones.



El presidente de la filial de esta provincia productora de

yerba mate, Jorge Butiuk, señaló que el costo de los productores

es de "8 pesos por kilo y la industria nos dice que no puede pagar

más de 5,10 pesos".



"Pero los paquetes de un kilo de yerba se venden entre 40 y 50

pesos al público. Hay una enorme diferencia que queda en la cadena

de comercialización y para los industriales", indicó el dirigente.



La entidad afirmó que "los reclamos ya fueron elevados al

ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile".



Integrantes de Federación Agraria participaron el lunes 13 de

febrero en Misiones de una protesta frente a la sede del INYM.

Hubo fuertes cuestionamientos al directorio del organismo, al

que se le solicitó la renuncia por avalar maniobras de las grandes

industrias del sector y permitir un esquema de precios que

condenan al productor a trabajar por debajo de los costos de

producción, según FAA.



El viernes en el nuevo reclamo se repetirán los planteos: Butiuk

señaló que "el Código Alimentario Nacional permite hasta el

35 por ciento de palitos, es decir que cada paquete de un kilo

podría tener hasta 350 gramos de subproducto".



"Pero el INYM hace los controles sólo hasta los secaderos, no

hay fiscalización de lo que hacen los molineros. Por eso pedimos

que se hagan análisis bromatológicos en góndola", consignó.



Recordó que "en una ocasión, el propio Instituto analizó

muestras de 50 marcas y verificó cinco casos de exceso de palo,

pero no sancionó ni tomó medidas para modificar los métodos de

control".



"Hay un fuerte lobby de los grandes industriales que impide

avanzar con este punto. Y por eso es que pedimos la renuncia del

directorio (del INYM), porque hasta acá lo que han hecho es avalar

las maniobras que nos complican a los pequeños productores",

precisó.



El conflicto es de larga data y además de que fije una nueva

grilla de costos con un precio mínimo sostén, se pide al INYM

mejorar los controles de palo por kilo de yerba.



FAA manifestó que miles de pequeños productores de yerba mate

pelean por su subsistencia, ya que según datos oficiales, en

Misiones hay unos 22 mil yerbateros que generan 350 millones de

kilos de yerba al año, de los que el 88 por ciento es consumido en

el país.

