Cerró la única fábrica de llantas de acero para autos en el país

Mefro Wheels: Desde principios de año se importaron 78.162 llantas de acero.

En el mismo período del año pasado no hubo importaciones — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de febrero de 2017

Este martes 170 trabajadores más se quedaron sin empleo. Es que luego de cuarenta días de conflicto y sin conseguir un plan de recuperación, la fábrica de llantas de origen alemán Mefro Wheels cerró sus puertas. Era la única sede que había en el país."Nos ofrecieron un 60% de la indemnización y por la situación no nos quedó otra que aceptar", remarcó Valentino, el delegado gremial que tiene 60 años y cuenta con 19 de antigüedad en la empresa.Valentino responsabilizó al Gobierno de no interceder y pidió "algún funcionario nacional le transmita a Jorge Triaca (ministro de Trabajo) o al presidente Mauricio Macri que 170 trabajadores están necesitando que se pongan los pantalones".Desde la Unión Obrera Metalúrgica señalaron que según lo planteado por los inversores germanos debería abrirse un concurso de acreedores y apuntaron contra el Estado nacional: cuestionaron la apertura de importaciones.La ex presidenta Cristina Kirchner habló sobre el tema en las redes sociales: "Qué desastre: la empresa Mefro Wheels, único fabricante nacional de llantas de acero para autos, cerró sus puertas y dejó sin trabajo a 170 personas".Y agregó que la situación de Mefro Wheels había sido denunciada por el ministerio de Producción de Santa Fe, que reclamó al Gobierno que cerrará temporalmente las importaciones. "No tuvo eco y la firma de origen alemán resolvió cerrar, echar al personal y pasar a importar", remarcó la exmandataria.