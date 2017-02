La demanda de dólares del público fue récord para un mes de enero

, luego del salto inicial que acusó con el fin del cepo y la eliminación generalizada de las retenciones a las exportaciones, con la excepción del complejo sojero, aunque en términos reales respecto de la variación de las monedas de los mayores socios comerciales de la Argentina.Sin embargo, muchos argentinos y residentes extranjeros, y gran parte de las empresas, lejos de comenzar a abandonar la tendencia a la dolarización de sus excedentes financieros, lo han profundizado, fenómeno que se refleja en la dinámica de los depósitos en moneda extranjera del sector privado, los cuales de la mano del ingreso del blanqueo por unos USD 10.000 millones, ya superan los USD 22.500 millones.

Lejos de abandonar la dolarización muchas personas y empresas la han profundizado

La razón parece simple: la mayor parte de lade comparar la variación de las distintas monedas, esto es el recorrido del tipo de cambio multilateral, que es el único que puede determinar si se está en presencia de atraso cambiario, que incentiva a la demanda, o adelanto, y por tanto a la venta de las tenencias en cartera. Sólo observa que pese a descender, en particular en comparación con sus ingresos que se mueven de a saltos; y para peor aún no percibe señales claras de reactivación del aparato productivo, como sí manifiestan algunos indicadores y por ahora pocos economistas.Más aún, porque después de haber superado levemente los $16 por dólar a comienzos de marzo de 2016, y que volvió a testear a a mediados de enero, con una tasa de inflación pasada del 40% al cierre de diciembre y que ahora desaceleró a menos de 30%, genera laDe ahí que el movimiento de cambio con clientes por parte de las entidades autorizadas acusóTotalizó poco más del equivalente a USD 3.300 millones en billetes, de los cuales USD 2.520 millones correspondió a operaciones de venta a personas físicas y empresas; y USD 794 millones a transacciones de compras.Sin embargo, ese caudal de demanda de público y empresas, apenas representósegún mostró el Informe Mensual del Balance Cambiario de la autoridad monetaria. El 90% restante se originó en flujos financieros de emisión y pago de deuda pública y privada, como del comercio exterior y de inversiones de no residentes.