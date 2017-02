La UOM marchó al Ministerio de Trabajo de la Nación "contra los despidos"

La marcha, que partió desde la Plaza del Congreso y finalizó

en la sede de la cartera laboral provocó demoras en el tránsito

del centro porteño.

La misma se realizó en medio de una reunión que la UOM

mantuvo con las autoridades del Ministerio de Trabajo, en la

que les reclamaron una solución por los 183 despidos en la

fábrica de computadoras Banghó, en la localidad bonaerense de

Florida, luego de que fracasara la conciliación obligatoria

dictada por el Gobierno.

"Estamos preocupados por la pérdida de puestos de trabajo y

queremos llamarle la atención al Gobierno que con la libre

importación no se soluciona el problema porque cada producto

que entra es un puesto de trabajo menos", se quejó el

secretario general del gremio, Antonio Caló.

El líder sindical denunció que en el sector ya se generaron

unos "9 mil despidos" y otros "15 mil suspendidos que tienen

que volver en marzo" a trabajar y que desconocen "cuál va a ser

su futuro".

En declaraciones a radio Mitre, el gremialista aseguró que

"el sector metalmecánico fue el que más sufrió despidos", al

tiempo que insistió en que "primero" hay que "reactivar la

industria, que se reactive el trabajo, y después" ver qué hacer

"con estas cosas que el Gobierno dice que tienen que bajar de

precio".

"Los compañeros tienen temor a perder el trabajo y esto ya

lo vivimos en los 90, cuando la UOM se quedó con 50 mil

trabajadores, y cerraban las fábricas y decían ´ya va a venir

otra´, pero no venía nadie", agregó al respecto.

Finalmente, Caló se refirió también a las paritarias que van

a iniciar en marzo en el sector y aseguró que van a pedir

aumentos en torno al "17, 18 por ciento".

"Nosotros tenemos que recomponer lo que perdimos porque

nosotros firmamos 33 por ciento y la inflación no bajó del 40

por ciento, así que si ponen dentro del paquete el 6 por ciento

que perdimos, discutimos el 17, 18 por ciento", señaló.

La UOM fue uno de los gremios que no percibió el bono de fin

de año de 2.000 pesos que la CGT había acordado con los

empresarios en la mesa del Diálogo por la Producción y el

Trabajo.

NA