Ganancias: Habrá mejoras para trabajadores que hagan horas extras

Los trabajadores alcanzados por Ganancias que realicen horas extras en días hábiles o feriados, sábados después de las 13 horas o domingos tienen desde este año un "pequeño premio" en la retención o pago del impuesto. Para un sueldo medio, y según la cantidad de horas extras realizadas, puede representar pagar de $ 100 a $ 250 mensuales menos de Ganancias, de acuerdo a los cálculos del especialista Daniel Lejtman, de Lisicki, Litvin y Asociados.



Para salarios más altos, en especial los que hagan horas extras los sábados, domingos o feriados, las mejoras podrían llegar hasta unos $ 800 por mes.



Por los cambios que rigen desde enero, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, para las horas extras en días hábiles -que se remuneran un 50% más de la hora normal- la norma señala que el cálculo de Ganancias no debe implicar el aumento de la alícuota del gravamen que hubiera pagado dicho trabajador si no hubiera tenido esos ingresos adicionales.



"En términos prácticos, esto implica la realización de una primera liquidación sin considerar dichas horas extras, a los fines de determinar la alícuota marginal del impuesto que le corresponde, para luego adicionar en el cálculo las horas extras realizadas en días 'hábiles', a esa tasa del tributo que resulta de aplicación para los demás conceptos", precisó Lejtman.



Así, por ejemplo, Lejtman calculó que quienes realicen 18 horas extras en días "hábiles" al mes, sobre una base de 192 horas ordinarias de trabajo, en un sueldo mensual de $ 25.000 netos, representa una reducción en el Impuesto a las Ganancias de $ 1.860 anuales, es decir, $ 155 por mes, para el caso de un trabajador soltero. En tanto, un trabajador con "familia tipo" (casado con dos hijos), en esos mismos niveles de ingresos, hoy queda directamente fuera del gravamen por efecto de los aumentos de los mínimos no imponibles y el ajuste en la escala.





En tanto, para un sueldo neto mensual de $ 30.000, un trabajador soltero se ahorrará $ 1.956 en el año ($ 163 por mes), y para un trabajador con "familia tipo", el ahorro será de $ 2.916 ($ 243 por mes). Y en un sueldo neto de $ 40.000 mensuales, el ahorro para el soltero será de $ 3.190, en tanto para el casado con 2 hijos de $ 6.594 anuales.



"En relación a las horas extras de días 'inhábiles' -que pagan al doble de la hora normal- la ley ahora prevé un beneficio incluso mayor, que es la exención del gravamen, aunque parcial, toda vez que contempla que las mismas no pagarán el impuesto, pero sólo sobre la diferencia entre el valor de la hora pagada 'al doble' que corresponde para el caso y el valor de la hora normal. En otras palabras, el beneficio de la exención sólo aplica a esa diferencia", explicó Lejtman.



Por ejemplo, un trabajador soltero con ingresos mensuales de $ 25.000 netos que realice 9 horas extras en estos días sábados, domingos y feriados tendrá un ahorro anual en el Impuesto a las Ganancias de $ 1.265 (poco más de $ 100 por mes). Sobre un sueldo neto mensual de $ 30.000, el ahorro anual será de $ 3.200; para un sueldo de $ 40.000, $ 6.075; y para un sueldo neto de $ 50.000, tendrá un ahorro anual de $ 9.843.



En el caso de un trabajador casado con dos hijos, , el ahorro será de $ 845 anuales para un sueldo de $ 30.000, de $ 4.275 para un sueldo de $ 40.000, y de $ 8.718 al año para los que ganen $ 50.000. (Clarín)