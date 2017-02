La UOM denuncia más de 10 mil despidos en el sector y rechaza techo a paritarias

Así lo confirmó a ámbito.com el secretario de prensa del sindicato a nivel nacional, Emiliano Gallo, quien dijo además que si se tienen en cuenta las suspensiones, la cifra asciende a 20 mil.



La movilización convocada para el 14 de febrero partirá desde las 14.30 desde la Plaza de los Congresos hacia el Ministerio de Trabajo, donde a las 16, los gremialistas serán recibidos por funcionarios de esa cartera de cara al vencimiento de la conciliación obligatoria en la fábrica de computadoras y tablets Banghó, donde despidieron a 183 trabajadores.



"Buscamos con esta movilización tratar de revertir la política económica que está llevando adelante este Gobierno", dijo Gallo, quien es además el titular de la seccional metalúrgica de Vicente López.



Vale recordar que el conflicto de Banghó derivó en una toma de las instalaciones de la planta, que cesó al dictarse la conciliación obligatoria, y en una serie de audiencias, que incluyeron un encuentro del titular del gremio, Antonio Caló con el propio presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.



Durante la última audiencia, los distintos sectores convocados no pudieron llegar a un acuerdo por el reclamo gremial de suspender la eliminación de los aranceles en la industria informática.



"Nosotros le venimos advirtiendo al Gobierno qué iba a pasar con los aranceles y ellos nos dijeron que era una decisión tomada", dijo Gallo a este medio, en alusión a la eliminación del 35% a la importación de computadoras personales y tablets, en un escenario de fuerte apertura comercial.



"No podemos asegurar el resultado, pero sí vamos a dar la lucha", dijo el sindicalista al tiempo que aseguró que el gremio "va a tratar de seguir dando pelea y de decirle al Gobierno que la política que está llevando adelante lo único que hace es generar desempleo".



Consultado acerca de las paritarias del sector para este año, Gallo evitó arriesgar una cifra, aunque dijo que el monto que negociará el gremio "está muy lejos del 17% que quiere imponer el Gobierno".



"Nuestras paritarias arrancan en abril y todavía no se analizó con exactitud el número que se va a pedir. Lo que sí es seguro es que tenemos que recuperar un 5% o 6% que se perdió el año pasado y, a partir de eso, sentarnos a discutir", remarcó.



? Río Grande



La seccional de la UOM de Río Grande apoyó la movilización convocada por el gremio en la Capital Federal, tras conocerse el conflicto que atraviesan los trabajadores del sector en esa ciudad a causa de los despidos en la fábrica electrónica BGH.



El secretario general de la UOM Río Grande y a su vez diputado nacional por Tierra del Fuego, Oscar Martínez, denunció que entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016, la industria fueguina perdió miles de empleos, y no descartó que se impulsen "medidas de acción directa" en los próximos días.



El sindicato dio a conocer un informe con la situación de las principales fábricas electrónicas instaladas en Río Grande, y allí destacó que, además de BGH, en la firma Famar se analiza una reducción horaria mayor a la ya implementada, en IFSA (del grupo BGH, cerrada desde finales de 2016) se negocia el pago de montos compensatorios a los despedidos, y en Mirgor?IATEC, "si bien la situación no es tan comprometida porque ha tenido una producción extraordinaria, se barajan algunos despidos".