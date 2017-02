El dólar cotiza estable a $ 15,86

El dólar cotiza este lunes a $ 15,86 y se mantiene en los mismos valores del viernes. Con una menor demanda y una oferta que no cede posiciones, el dólar parece no encontrar un piso, ya debajo de los $ 16, un nivel que volvió a perder el jueves.



El viernes, se acentuó la tendencia a la baja, ya que el billete cayó otros nueve centavos para cerrar a $ 15,86, su menor valor en lo que va del año. Durante la semana, sufrió una merma de similar magnitud a la del viernes.



La divisa fue volvió a ser presionada por una demanda limitada en parte por debido al segundo día de protesta del gremio La Bancaria, que afectó la atención al público en las entidades financieras. Pero sobre todo, por nuevas ventas de bancos oficiales, según indicó un agente financiero.



Es por esto que en el mercado mayorista, la moneda descendió ocho centavos a $ 15,555, lo que representa la cotización más baja desde el 23 de diciembre pasado, con un volumen operado, que repuntó un 25% hasta los u$s 437 millones. Así, en la semana, la divisa acumuló una baja de nueve centavos y medio.