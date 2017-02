En Buenos Aires subirá el precio del pan y costará alrededor de 50 pesos

El precio del kilo de pan aumentará un 15% el próximo lunes en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por lo que se ubicará cerca de los 50 pesos, y el sector analiza hacer un lockout por denuncias no respondidas por parte del Gobierno.



Así lo confirmó este lunes a NA el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Emilio Majori, en viaje a una cumbre industrial en la ciudad santafesina de Rosario.



Presidentes y representantes de asociaciones de panaderos de toda la Argentina se reunirán esta tarde en Rosario para analizar los pasos a seguir ante "el alarmante avance de la clandestinidad" en el sector.



"Hay comerciantes que hacen pan en un galpón con la persiana baja, sin empleados y sin pagar impuestos, y luego lo venden en los comercios de barrio o supermercados", se quejó Majori al denunciar la competencia desleal.



Señaló el dirigente panadero que hace cinco años viene denunciando esta situación ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales sin encontrar ningún tipo de respuestas, por lo que "se analiza un lockout".



El sector enfrenta una suba del 40% en los costos de producción, una caída del 20% en las ventas y el avance clandestino, debido al cierre de muchas panaderías que siguen operando con las persianas bajas.



"No hay controles. Cualquiera hace cualquier pan en cualquier lugar, en un galpón o en un comercio sin declarar la actividad. Es competencia desleal. Analizamos hacer un lockuot para llamar la atención de las autoridades", dijo Majori a NA.



El dirigente le pidió a la secretaría de Comercio, que conduce Miguel Braun, que "haga algo" para frenar "el avance clandestino" porque para las panaderías "es imposible competir contra esos costos".



"Nosotros pagamos impuestos muy altos y mano de obra bien retribuida. El consumo se nos cae y hace un año que no aumentamos los precios. Así no podemos seguir. ¿Tenemos que pasarnos todos a la clandestinidad y no pagar más impuestos", expresó Majori.



En ese escenario, el dirigente panaderil bonaerense dijo que las panaderías de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires tendrán que aumentar desde el próximo lunes un 15% el precio del kilo de pan, que se ubicará entre los 46 y los 50 pesos.



"Ahora, el precio promedio del kilo de pan es de 40 pesos, pero tenemos que llevarlo si o sí a un nivel más cercano a los 50 pesos. La situación es caótica. La industria panaderil está en pie de guerra, en asamblea permanente, con la intención de dejar de pagar impuestos", dijo Majori.