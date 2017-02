Bancos de todo el país realizarán paro el viernes

El conflicto con los trabajadores bancarios continúa. A pesar de que las cámaras empresarias firmaron un acuerdo paritario y la Justicia dictó una medida cautelar para que éste se cumpla y el Poder Ejecutivo no se entrometa en las negociaciones colectivas, los bancos se niegan a cumplir con lo acordado.



Según lo confirmó su el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, el plenario de secretarios generales resolvió este mediodía un paro nacional del sector para este viernes 17, tras un encuentro realizado en la sede gremial de Sarmiento al 300 en esta capital.



Antes de la reunión, Palazzo había exigido "razonabilidad" al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a "las autoridades del Gobierno para que no lleguemos a esto. Pero, lamentablemente, no nos dejan otro camino".



El jueves y viernes de la semana pasada, la atención en los bancos se vio reducida por asambleas sorpresivas que realizaron los trabajadores y definieron como la "antesala" del paro nacional. "Tanto el ministro de Trabajo como los bancos están desacatando la decisión judicial que exige pagar el aumento salarial pautado en paritarias", sostuvo Eduardo Berrozpe, secretario de prensa del gremio.